Dvacáté první století?

Vyprávěl mi jeden přítel o jednom společném známém. Byl zcela nedávno prý pozván na pohřeb kamaráda, s nímž kdysi sloužil. Nemohl odmítnout. Kamarádovi, komunistovi, však uspořádala rodina církevní pohřeb. Ve vesnici, jak bylo zvykem – se rodina nechtěla lišit od ostatních vesničanů, tedy vydělit se – musel se proto účastnit i bohoslužby v kostele. Stál vzadu, nehrnul se dopředu, kde v první lavici seděla rodina a ženy stále měly tváře mokré od slz. Nebylo mu to vše příjemné, ale co dělat. Obřad byl v režii katolického kněze a nakonec i jeho česko-polské kázání. Občas se všichni téměř na pokyn sklonili a když náš společný známý nevěda stejně, proč je tomu tak, svou hlavu nesklonil, netvářily se především ženy, z nichž některé dokonce klasly na kolene, dobře. To ještě vydržel. Když však kněz ve svém kázání směrem k pozůstalým řekl, že není důležitá rodina, ale láska k Bohu, že není víc než ona láska a že je třeba mrtvému přát jeho cestu do věčnosti, náš známý nevydržel a odešel. Velmi se tím dotkl stojících ve dveřích vzadu za lavicemi. Nemohl si však pomoci. Zda se jeho odchod nějak dotkl pozůstalých, nevíme. Ale s tím se jistě náš známý vypořádal. Spíše jsme se začali zamýšlet nad tím, proč ještě dnes, ve 21.století nejen, že v některých místech naší vlasti se doslova musí konat církevní pohřby, a to i přesto, že by si to nebožtík pravděpodobně nepřál.

A ještě něco. Ona slova česko-polsky mluvícího rétora. O tom, že vlastně láska rodiny není nic, že hlavní je láska k Bohu. Jí se všechno tedy musí podřídit. Vlastně jeho naznačená otázka zaměřená rodinu, proč nebožtíku nepřejí smrt, když odešel k tomu, jenž jediný je hoden lásky? Nevím, zda rodině kamaráda našeho přítele svými slovy pomohl. Předpokládám, že ne. Přesto však do kostela šli. Jako poslušné ovce za svým ovčákem.

Je ovšem jedenadvacáté století, století, kdy Američané poslali výzkumný satelit na Mars, aby tam hledal stopy po vodě, kdy Číňané dokázali přistát na odvrácené straně Měsíce, kdy z kosmodromu Bajkonur vylétají lodě s kosmonauty, kdy známe mnohé jemné záhyby v mozku i to, jak pracuje srdce a umíme ho jakž takž léčit. A v téže době v jedné, a ne jediné, dědině kdesi v českých zemích česko-polský kněz nám káže o jediné správné lásce, tedy lásce k Bohu, která má plně nahradit bolest nad ztrátou blízkého člověka, protože ten je vlastně už šťasten, neboť »jeho duše« směřuje k Pánu, který je jediný hoden naší lásky.

A to vše v době, kdy katolická církev se snaží získat, co největší majetek, aby znovu mohla vládnout zemi, nebo alespoň podílet se na vládnutí, protože bez peněz to nejde, a aby mohla znovu ovládat věřící i v té poslední vesnici v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Jaroslav KOJZAR