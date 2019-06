FOTO - pixabay

Je cílem destabilizovat a oslabit České dráhy?

Generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Miroslav Kupec nenaplnil dostatečně očekávání, že stabilizuje vedení této státní akciové společnosti. V odpovědi na interpelaci místopředsedkyně hospodářského výboru Sněmovny Květy Matušovské (KSČM) to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).

Matušovská řekla, že podle »jejích dostupných informací« by se výměna generálního ředitele měla uskutečnit na dnešním jednání dozorčí rady Českých drah. »Půl roku se stabilizuje vedení Českých drah a nový ministr se rozhodne v této době odvolat generálního ředitele? Jaký je důvod, pane premiére? Nevěřím, že by to udělal sám bez vašeho zadání,« řekla premiérovi komunistická poslankyně. Babiš odpověděl, že pokud jde o »nějaké medializované úvahy«, o personálních záležitostech Českých drah neví. »Chci jen konstatovat, že v pondělí 10. června se koná dozorčí rada Českých drah a řešení personální situace je plně v gesci dozorčí rady Českých drah,« řekl premiér.

Matušovská argumentovala mimo jiné tím, že byznysmeni z celé Evropy dali generálnímu řediteli Kupcovi důvěru, půjčili mu půl miliardy eur na základě znalostí stability, na základě jasné strategie firmy. »České dráhy mají rating, vydaly nejlevnější dluhopisy a mají peníze na rozvoj. Podepsaly smlouvy s kraji na další roky a váš ministr dopravy, který si sotva sedl do křesla, už vyměňuje generálního ředitele? Je cílem destabilizovat a oslabit státní akciovku? Je snad naším cílem nebo vaším nasměřovat peníze na obnovu vozidel, které teď na Českých drahách jsou, správným směrem?« prohlásila směrem k premiérovi. Zajímalo ji proto, na základě čeho ministr odvolává generálního ředitele ČD. »Pane premiére, kolik ředitelů ročně musí mít České dráhy, abyste je totálně zlikvidovali?« zeptala se Matušovská předsedy vlády.

Kdo dal pokyn ministru dopravy takto konat?

»České dráhy téměř zlikvidovali naši předchůdci,« reagoval Babiš. Nynější vláda se podle něj snaží státní firmy »dávat do pořádku«, což se prý postupně daří. Jedním z předpokladů úspěchu Českých drah na českém i středoevropském trhu je podle něho efektivní fungování řídící struktury firmy včetně kooperace mezi řídícím výborem, dozorčí radou a představenstvem. »Hlavní očekávání kladené na pana předsedu představenstva, které spočívalo v úkolu stabilizovat vedení Českých drah, nebylo bohužel dostatečným způsobem naplněno. Věřím, že se panu ministrovi (dopravy Vladimíru Kremlíkovi za ANO) spolu s dozorčí radou podaří v krátké době nastavit lepší prostředí,« dodal.

Taková odpověď samozřejmě poslankyni neuspokojila a svůj dotaz proto zopakovala důrazněji. »Kdo dal pokyn ministru dopravy, který sám o dopravě ví málo, aby takto konal? Nevěřím, že to udělal bez vašeho vědomí. Podle tisku se se současným generálním ředitelem vůbec nesešel. A prosím vás, výmluvy na dozorčí radu si prosím, odpusťte,« reagovala Matušovská.

Babiš už jen řekl, že podle jeho informací stávající generální ředitel nebyl vybrán ve výběrovém řízení, ale »byl tam nějakým způsobem dosazen«. »A pokud tam budou nějaké personální změny, tak určitě pan ministr dělá otevřené výběrové řízení,« dodal.

Doporučil navrhnout na jednání Sněmovny speciální bod, který by se týkal dění v Českých drahách za tradičních demokratických stran.

Skupina České dráhy loni hospodařila se ziskem téměř 1,2 miliardy korun, o více než 200 milionů korun vyšším než v roce 2017. K výsledku skupiny přispěla především nákladní doprava, která vykázala zisk 663 milionů korun. Osobní přeprava naopak skončila ve ztrátě 230 milionů korun. Dopravce loni přepravil 179 milionů cestujících, nejvíce za deset let. (jad)