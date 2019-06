FOTO - pixabay

Dluhy dětí se možná budou převádět na rodiče

Peněžité dluhy dětí mladších 15 let možná budou přecházet ze zákona na jejich rodiče nebo na lidi, které je mají v péči. Pěstouni by však neměli být zodpovědní za dluhy dětí vzniklé před přijetím do péče.

Změny přináší novela občanského zákoníku, kterou minulý týden v úvodním kole podpořila Sněmovna.

Na zákonného zástupce by podle návrhu přecházely peněžité dluhy nezletilých už okamžikem svého vzniku. Pokud by dítě rodiče nebo člověka, do jehož péče by bylo svěřeno, nemělo, závazek by přešel na stát. Přenesení dluhu by podle novely nenastalo, pokud by dluh spočíval v povinnosti nezletilého dítěte nahradit úmyslně způsobenou škodu.

Předlohu připravili poslanci ANO, ČSSD, Pirátů a lidovců. »Účelem zákona je poskytnutí zvláštní ochrany nezletilým osobám,« uvedl Patrik Nacher (ANO). Podle Kateřiny Valachové (ČSSD) návrh reaguje na situaci, kdy v ČR čelí exekucím přes 6500 dětí. Dluhy vznikají kvůli nezaplaceným poplatkům za komunální odpad, telekomunikační služby nebo kvůli jízdě na černo.

Podle stínového ministra spravedlnosti KSČM Stanislava Grospiče dětské dluhy představují závažný problém, nicméně už podle nynějších zákonů za ně primárně odpovídají rodiče a zákonní zástupci. »Není to tak, že by dluhy nebyly vymahatelné po zákonných zástupcích dětí, problém je v tom, že když dluhy do 15 let dítěte nikdo po jeho rodičích nevymáhá, tak to spadne na dítě a ono to musí potom řešit,« řekl před časem Haló novinám. Nemyslí si, že je nutná legislativní úprava, spíš by mělo jít o určitou důslednost ve vymáhání dluhu po rodičích a opatrovnících.

»Žádné dítě do 15 let nemůže právně ručit za to, co způsobí, zodpovědný musí být vždycky rodič nebo ten, kdo dítě právně zastupuje. To, že je taková situace, kdy si exekutoři vyčkávají na to, až je dětem 18 let, je bohužel pravda, je to pro ně byznys a je jen dobře, že novela tento byznys, který bych přirovnal ke šmejdům v exekutorské podobě, zatrhuje,« dodal člen školského výboru Sněmovna Ivo Pojezný (KSČM). Je ale podle něj třeba udělat vše pro to, aby se dětem zabránilo páchat tyto činy, a to především výchovou ve školách.

Ministerstvo spravedlnosti upozornilo na to, že návrh může vést k neodpovědnému jednání dětí s vědomím, že riziko vždy ponese jejich rodič.

Zohlednit požadavky pěstounů

Autoři novely již avizovali, že chtějí předlohu pozměňovacím návrhem upravit tak, aby pěstouni nebyli zodpovědní za dluhy dětí vzniklé před přijetím do péče.

»V průběhu jednání a přípravy zákona se ozvali pěstouni. Projevili obavu, aby případné dluhy nebyli nuceni platit za své děti v pěstounské péči. Rozhodli jsme se vyslyšet tuto jejich prosbu. Jsme připraveni do návrhu zákona podat drobný pozměňující návrh, který jasně vydefinuje, že pěstouni nebudou ti, kteří ponesou zodpovědnost za dluhy dětí, které vznikly předtím, než se k nim dostaly do rodiny,« řekl předseda lidoveckého poslaneckého klubu Jan Bartošek.

»Pěstouni se velmi často starají o děti z původně nefungujících rodin. Tam by takových dluhů mohla být celá řada. Bylo by krajně nespravedlivé, kdyby pěstouni, kteří si leckdy stěžují na to, že nemohou ani rozhodnout bez souhlasu zákonných zástupců o tom, že dítě může jet na školní výlet, zodpovídali za dluhy nasekané z nezodpovědnosti rodičů,« doplnila Valachová.

Se změnou souhlasí také Pojezný. »Pěstoun nemůže být zodpovědný za dítě, které ve své péči neměl,« řekl.

Přičítání všech peněžitých dluhů nezletilého pěstounovi, který je oprávněn dítě zastupovat jen v běžných záležitostech a jehož činnost se omezuje především na zajištění osobní péče o dítě, považuje za nepřiměřené ministerstvo spravedlnosti.

Novelu nyní projedná ústavně-právní výbor. Vedle novely občanského zákoníku připravila skupina poslanců také změnu insolvenčního zákona, která by lidem umožnila zbavit se dluhů z dětství ve výhodnějším režimu do tří let, jak to nově mají senioři a zdravotně postižení lidé.

(jad)