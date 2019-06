FOTO - pixabay

Vymyšlené zprávy problémem

Polovina Američanů považuje za zásadní problém dnešních Spojených států vymyšlené zprávy či údaje. Vyplývá to z průzkumu společnosti Pew Research Center, jehož výsledky byly zveřejněny tento týden.

Jako »velmi velký problém« označilo v průzkumu vymyšlené zprávy a informace 50 % z více než 6000 dotázaných. Více je trápí pouze závislost lidí na drogách, dostupnost zdravotní péče, stav amerického politického systému a propast mezi bohatými a chudými obyvateli. Naopak násilné zločiny, klimatické změny, terorismus i nelegální imigrace jsou v přehledu palčivých otázek až pod »fake news«.

»Kromě toho téměř sedm z deseti dospělých Američanů (68 %) uvedlo, že vymyšlené zprávy a informace mají významný dopad na důvěru Američanů ve vládní instituce, a zhruba polovina (54 %) říká, že se významně odrážejí na naší důvěře jeden v druhého,« píše Pew Research Center. Navíc podle 56 % dotázaných se problém v příštích pěti letech ještě zhorší, zatímco jen jeden z deseti vyjádřil přesvědčení, že tomu bude naopak.

Nejčastěji označovali respondenti za původce »velkého množství« výmyslů politiky, konkrétně v 57 % případů. Těsně za nimi byly v tomto ohledu »aktivistické skupiny«, zatímco novináře za významný zdroj nepravd označilo 36 % lidí. Na zpravodajských médiích nicméně podle 53 % dotázaných leží největší podíl zodpovědnosti za snižování množství dezinformací ve veřejné sféře.

Drtivá většina účastníků průzkumu uvedla, že se někdy nebo často s vymyšlenými zprávami setkává. Řada lidí kvůli tomu údajně změnila své chování co se týče zdrojů zpráv nebo používání sociálních sítí, fenomén ale také zjevně ovlivňuje osobní komunikaci dospělých Američanů. »Polovina jich říká, že se někdy vyhnuli konverzaci s určitou osobou, protože měli podezření, že daný člověk by mohl do rozhovoru vnést nepravdivé informace,« uvádí autoři sondáže.

(čtk)