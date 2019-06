FOTO - pixabay

Miliony od věřících na zametení stop

Katolická církev ve Spojených státech zaplatila lobbistům mezi lety 2011-18 10,6 milionu dolarů (téměř 241 milionů korun) s cílem předejít budoucím žalobám kvůli sexuálnímu zneužívání, kterého se dopouštěli její představitelé.

Informaci minulý týden přinesla americká televize NBC s odkazem na zprávu advokátních kanceláří, které zastupují několik stovek obětí.

Církev peníze vynaložila v osmi státech na severovýchodě USA. Najatí lobbisté měli ovlivnit podobu zákonů či zabránit přijetí nových, které upravují promlčecí lhůtu pro oběti sexuálního násilí v dětském věku.

Téměř polovinu všech prostředků církev zaplatila při snaze zachovat stávající pravidla v Pensylvánii. Místní ministr spravedlnosti totiž usiloval o zrušení dosavadních promlčecích lhůt, což by otevřelo dveře pro tisíce možných žalob. Ve státě mohou podle zákona trestní žalobu podat osoby, jež v dětském věku čelily sexuálnímu obtěžování, do svých 50 let. Civilní žalobu pak mohou podat do svých 30 let.

Téměř tři miliony dolarů (přes 68 milionu korun) vynaložila církev na snahu překazit přijetí obdobného zákona ve státě New York, nicméně marně. Nově přijatá právní úprava dovoluje obětem zneužívání žalovat násilníky nebo instituce, ze kterých pocházejí, do svých 55 let. Původně byly případy promlčeny, když oběť dosáhla 23 let věku.

Jeden z autorů zprávy NBC sdělil, že církev usoudila, že výdaje na lobbisty budou zřejmě nižší než případná odškodnění. »Namísto toho, aby prostředky směřovala na proces ozdravení, se církev bezcitně rozhodla, že utratí deset milionů dolarů na to, aby se vyhnula odpovědnosti vůči těm, kterým kněží ublížili,« řekl.

Zastánci církve podobné snahy v minulosti podle ČTK ospravedlňovali tím, že většina případů je velice stará a instituce od té doby přijala nezbytné reformy. Ke zprávě advokátních kanceláří neposkytla církev NBC komentář.

(rom)