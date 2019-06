Milion chvilek? Ne, F4F

Je moc dobře, když ulice nespí. Když se obyčejní lidé zajímají o veřejné dění i jindy než pár týdnů před volbami. Lhostejnost a povolební nadávání v hospodě nejsou řešením. Takže plní-li se Václavák, je to OK. A když obvykle naprosto apolitičtí středoškoláci stávkují, je to ještě lepší. Jenže, nic není tak černobílé (resp. v tomto případě jen bílé), jak by se mohlo zdát.

Václavák (a Staromák o několik týdnů dříve, resp. plánovaná Letná za pár týdnů) poráží nadšené studenty, kteří v počtu několika stovek, maximálně tisícovek projdou centrem k budově parlamentu, někdy ani to ne, někdy si musí vystačit s menšími náměstíčky jako Palachovo, Palackého atp. Možná je to i vinou pravidelnosti jejich protestu – kdy na rozdíl od pořadatelů antibabišovských seancí pod názvem Milion chvilek pro demokracii studenti, kterým vadí systematické ničení naší přírody (tedy problém navýsost vážnější než trendy výkřiky a domněnky o »Burešovi«), svolávají akce protestu na každý pátek. A ještě k tomu v době vyučování – což samo o sobě vyvolává kontroverze, zejména u konzervativnější části populace, především pak u seniorů.

Problém ale je v tom, že klimatické protesty pod hlavičkou mezinárodního hnutí Pátky pro budoucnost (Fridays4future) nejsou výsledkem žádných trendy výkřiků (kdy jedna část neoliberální pravice se snaží vyšachovat od vesla tu druhou), jsou výsledkem naprosto konkrétních a měřitelných údajů o již započaté klimatické katastrofě a dalších ekologických malérech. Údajů, které nezměřil a nevypočítal nikdo jiný než seriózní vědci napříč planetou, jichž se na tom, že už je dávno po dvanácté, shoduje více než 90 %!

Jasně, největší antibabišovští rebelové od minulého týdne nově mohou vytáhnout i jakési euroaudity, s nimiž přišla Bakalova masmédia (tedy média Babišova největšího konkurenta), a i když se jedná o předběžné zprávy, problém se střetem zájmů a neoprávněným čerpáním dotací z Bruselu už by relevantním argumentem pro projevy nespokojenosti skutečně být mohl. Ovšem proti klimatickým změnám, oceánům a mořím plných nejen plastů, nebo čím dál intenzivnějšímu kácení deštných pralesů, tedy plic planety, jde pořád jen o »nevinné šimrání«.

A přece tohle šimrání válcuje děti, které se bojí o svoji budoucnost, děti, jejichž rodiče (a prarodiče) až na pár výjimek před ekologickým mementem a blížící se apokalypsou světového formátu strkají hlavu do písku. Chápete to? Já ne. Pokud mně něco vadí na Babišovi, je to hlavně to, že i on kvůli byznysu relativizuje ekologickou krizi!

Roman JANOUCH