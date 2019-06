Sudetoněmecké reminiscence

Tak v neděli skončil další sudetoněmecký den v Řezně (Regensburg). »Milé krajany« - tak je oslovuje mj. pan Bělobrádek i Herman - navštívili při »sněmování« i letos. V doprovodu velvyslance pana Podivínského. Sraz sudeťáků doporučuje »budovat osobní vztahy« občanů obou zemí. Jak s tím souvisejí plány »jednou« uspořádat sraz této organizace v České republice, nevím. Podle účasti našich občanů se zjevně vztahy budují. Máme se tedy na co těšit.

Pokud by to komukoliv připomínalo podřízení české církevní provincie prelátům v Regensburgu, jistě jde o podobnost pouze náhodnou. Nebo je v tom něco symbolického? A co na tuto účast říká ministr zahraničních věcí samostatné suverénní České republiky? A co poslanci v Praze? Budou interpelovat a ohradí se proti dalšímu kolu nehorázností? Pokud je vše v pořádku, očekávám jednání zástupců Čechů vyhnaných v roce 1938 z pohraničí velvyslancem Spolkové republiky, zahájené jeho omluvou za vyhnání Čechů z jejich domovů.

V neděli dorazila ještě jedna znepokojující zpráva. Kdosi poničil pamětní desku - pomník Nicolase Wintona na hlavním nádraží v Praze. Bude to téma další demonstrace na Václavském náměstí? Těžko! V tomto případě mají »milionoví chvilkaři« organizující demonstrace proti AB a jiným zcela jiné starosti. Jak rád bych se mýlil!!!

Tak máme ten konec týdne za sebou. Nepotěšil mne.

Jaromír KOHLÍČEK