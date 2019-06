FOTO - internet

NKÚ: Obrana špatně plánovala nákupy

Ministerstvo obrany (MO) v letech 2015 až 2017 špatně plánovalo nákup oblečení, prádla, obuvi a další výbavy pro vojáky. Systém výdeje je podle kontrolorů navíc zastaralý a neefektivní. Na základě kontroly to včera konstatoval Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

»Kontrola ukázala, že nákup oděvů, prádla, obuvi a další výbavy vojáků ministerstvo špatně plánovalo. V kontrolovaných letech se rozdíl mezi hodnotou výstroje, na kterou mají vojáci nárok, a penězi, které na ni ministerstvo obrany vynaložilo, pohyboval kolem jedné miliardy korun ročně. Kvůli nízkým skladovým zásobám muselo ministerstvo v letech 2015 a 2016 omezit vydávání výstroje, kterou vojáci potřebují pro výkon služby,« uvedl NKÚ.

Ministerstvo obrany uvedlo, že chystá změny ve výdeji a loni přidalo peníze na pořízení výstroje, aby se situace z předchozích let neopakovala. »Výše rozpočtu ministerstva obrany v minulých letech neodpovídala reálným potřebám a nebylo možné pokrýt všechny potřeby v požadované výši. Tato skutečnost se odrazila i ve finančních prostředcích přidělených na zabezpečení výstroje,« uvedl mluvčí úřadu Jan Pejšek. Špatná situace ve výstrojních skladech byla podle něj také důsledkem minimálních nákupů v letech předcházejících. »V loňském roce byla přijata opatření a navýšeny limity na pořízení výstroje, aby se dřívější situace neopakovala. V roce 2019 je na tuto komoditu vyčleněno 774 milionů Kč, v roce 2020 více než miliarda a například v roce 2022 prostředky ve výši 1,6 miliardy Kč,« dodal.

Nekvalifikovaně řízený resort

Podle stínového ministra obrany KSČM Alexandera Černého je problém s vystrojováním vojáků dlouholetá záležitost, sněmovní výbor pro obranu, jehož je místopředsedou, se touto otázkou v minulosti mnohokrát zabýval a kritizoval stav, který panoval v armádě. »Je pozoruhodné, že zjištění se týká doby, kdy armáda každý rok vracela několik miliard korun a teď se vymlouvá na to, že neměla prostředky na zajištění základních věcí pro vlastní vojáky. Svědčí to o tom, že resort byl ve zmíněných letech velmi nekvalifikovaně řízený a je smutné, že na to dopláceli i vojáci, kteří byli například nasazováni do misí, protože ani těm se tyto problémy nevyhnuly. Vypovídá to o nekompetentnosti bývalého ministra Martina Stropnického, který napáchal v resortu obrovské škody,« řekl Černý Haló novinám.

Způsob vydávání výstroje vojákům považuje NKÚ za zastaralý. Vojáci si pro ni jezdí do čtyř výdejen v Praze, Táboře, Brně a Vyškově, nemohou si ji ale předem ve výdejně zamluvit. »Může se tak stát, že pro ně výstroj na daném místě nebude k dispozici,« uvedl kontrolní úřad. Ministerstvo obrany přitom už od roku 2004 uvažuje o změně vydávání výstroje. Plánovalo například, že by tuto činnost svěřilo jiné společnosti nebo zavedlo e-shop. »Nic z toho se ale neuskutečnilo,« konstatoval NKÚ.

Ministerstvo obrany změny ve vydávání výstroje dál chystá. Od ledna příštího roku bude ve zkušebním provozu v Praze spuštěn objednávkový systém výdeje výstroje, který je podle Pejška dílčím krokem k zavedení plnohodnotného e-shopu. Současný systém čtyř výstrojních skladů, který odpovídá teritoriálnímu rozložení armádních jednotek, bude v následujících letech rozšířen o další dvě posádková města, a to Olomouc a Žatec, dodal mluvčí.

(jad)