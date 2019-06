FOTO - pixabay

Nové pravomoci centrální bance

Česká národní banka zřejmě bude moci ze zákona určovat parametry úvěrů na bydlení. Novelu zákona o ČNB schválila vláda. Opatření má omezit možná rizika na finančním trhu, například nadměrné zadlužování domácností.

Veškerá omezení hypoték ze strany ČNB nyní mají podobu doporučení bankám, protože dosud neexistuje zákon, jímž by si centrální banka mohla tato pravidla vynutit. Dosud ČNB ve svých doporučeních bankám ukládá, aby většině lidí poskytovaly hypotéky maximálně na 80 procent hodnoty nemovitosti a na 90 procent jen omezenému počtu žadatelů. Splátka hypotéky a dalších dluhů od loňského 1. října nesmí přesáhnout 45 procent čistého měsíčního příjmu žadatele a celkové zadlužení devítinásobek jeho čistého ročního příjmu.

Někteří odborníci před projednáváním zákona varovali, že navrhovaná regulace ztíží dostupnost hypoték, a tím i bydlení. Vláda proto do zákona vložila opatření, na základě kterého by mohli mladí Češi do 36 let získat k hypotékám snadnější přístup. Na pořízení vlastního bydlení by si mohli půjčit až sto procent hodnoty nemovitosti a stačily by jim k tomu nižší příjmy.

Finančním institucím bude hrozit za nedodržování limitů nastavených českou národní bankou až desetimilionová pokuta. Novela dále výslovně doplňuje možnosti ČNB založit k podpoře plnění svých úkolů firmu nebo v takové firmě mít podíl. V praxi by mohlo jít například o založení výzkumného institutu. Mění se i metodika výpočtu úroku za nedodržení povinných minimálních rezerv a zaměstnancům ČNB se zakazuje angažmá ve statutárním nebo jiném orgánu obchodní korporace.

(ste)