Ilustrační FOTO - Pixabay

Kriminalita klesá, vážných kauz neubývá

Kriminalita v ČR loni nadále klesala. Státní zástupci obžalovali 33 832 lidí a 260 firem, na dalších 36 133 lidí podali návrh na potrestání ve zkráceném řízení. Soudy pravomocně osvobodily 5,2 procenta obžalovaných.

Vyplývá to z výroční zprávy Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ), kterou představil jeho šéf Pavel Zeman. Navzdory klesající kriminalitě ovšem neubývá nejzávažnějších kauz řešených na krajských a vrchních státních zastupitelstvích, upozornil šéf NSZ.

»Máme zhruba 210 000 trestních věcí za uplynulý rok. To znamená za posledních šest let klesající tendenci ve vývoji kriminality. Před soud se dostane zhruba třetina věcí, což je údaj, který odpovídá i minulým letům,« okomentoval statistiky Zeman.

»Velká část kriminality se nám přesouvá na internet. Odpadly takové ty méně závažné trestné činy, například drobné krádeže. Ne že by se nestávaly, ale lidé je tolik nehlásí policii,« uvedl Zeman k důvodům poklesu evidované kriminality.

»Za co jsem opravdu rád, je počet uložených peněžitých trestů,« konstatoval Zeman, který v tomto směru pochválil práci soudů. V uplynulém roce vzrostl podíl peněžitých trestů na 18,1 procenta ve vztahu k celkovému počtu odsouzených, což za posledních pět let představuje nárůst na více než trojnásobek. NSZ připravilo k propagaci peněžitých trestů společně s Nejvyšším soudem sérii seminářů pro soudce, státní zástupce, policisty či probační pracovníky. Podle Zemana je ještě prostor pro další nárůst, a to až na 35 procent peněžitých trestů.

Co se týče délky řízení, státní zástupci podle NSZ vyřídí 82 procent trestních spisů do dvou týdnů. Déle než rok se loni u žalobců zdrželo 24 případů, což představuje 0,03 procenta.

(ste)