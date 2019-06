Kdo vlastně republice škodí?

Na zprávě z Bruselu, která měla předběžně odhalit střet zájmů premiéra Babiše ve věci dotací pro Agrofert, je mnoho podivného. Obsah je zatím neznámý. Jen média jsou informována. Česká televize nás dokonce neustále bombarduje »novými informacemi«, až si skutečně posluchač začíná myslet, že jde o zprávu, která dnes hýbe celou Evropskou unií. Obvinění se má prý týkat období od počátku tohoto roku a premiéra Babiše, jenž svému svěřenskému fondu měl zřejmě »přihrávat lukrativní dotace«.

Nechci se ovšem vyjadřovat k tomuto podivnému tvrzení, protože kdo o tom něco ví, je mu jasné, že žádosti o dotace nelze projednat »přes noc« a že se k nim vyjadřuje leckdo a ne každý projde sítem, a nepochybuji o tom, že v případě Agrofertu by ono prověřování nebylo důkladné. Jistě daleko důkladnější než při žádosti Schwarzenbergů o dotaci na odbahnění jejich jihočeských rybníků a následný prodej vytěženého písku za »přispění EU« do zahraničí, jak se připomíná v internetu.

Jen se divím Andreji Babišovi, že - pokud jde o onu zprávu - neodkáže všechny rétory odkázat na vedení svěřenského fondu a že tolik energie vyplývá na zbytečné diskuse, které mají jediný cíl, zkomplikovat mu vládnutí. Čas ukáže, kde byla pravda, ale o to mi nejde.

Jde mi o slova, která z lavic Pirátů zazněla v Poslanecké sněmovně, a nejenom z jejich, ale i z úst dalších lídrů pravicové opozice. Prý Babiš dělá České republice ostudu. Jenže, kdo neustále rozviřuje kauzy premiéra, kdo hledá senzace v jeho soukromí nebo cokoli, co by poškodilo jeho renomé? Kdo vlastně poslal stížnost do Bruselu a obvinění, že Babiš v posledním půl roce ovlivnil rozdělování dotací ve prospěch Agrofertu? Nebyli to právě Piráti za potlesku ostatních pravicových stran? Nebyli to oni, kdo přilil hodně »oleje do ohně«, tedy do zmíněného tvrzení, a pokusil se zasadit premiérovi další ránu a tím i republice?

Chápu, že pravici, dnes doplněnou právě pirátskou stranou, kterou volí většinou méně zkušení mladí voliči, se každá kauza hodí. Jde jim přece o vládnutí. Už sice vládli, nebylo to slavné, jejich asociální rozhodnutí musí Andrej Babiš napravovat dodnes, ale to nijak nebrání, aby ze sebe neudělali »beránky« a z Babiše »zlého vlka«. Ani ve volbách do Evropského parlamentu se jim nepodařilo ANO porazit. Tak se hledají stále nové cesty, jak hnutí ANO zkomplikovat život a odstranit jeho šéfa z cesty k moci. Proto neváhají přenést problém až na eurounijní úroveň a zpochybnit tak méně asociální vládu, než byly ty předchozí, v hlavách bruselských byrokratů. Ne tedy Babiš dělá republice ostudu, ale ti, kteří české problémy, protože tady nemají šanci, si pro své cíle snaží posunout na eurounijní úroveň. Těch bychom se měli co nejdříve zbavit.

Prohlašuji při této příležitosti, že nejsem voličem jeho hnutí, ale odmítám nenávistné akce znevažující v této souvislosti naši republiku.

Milan ŠPÁS