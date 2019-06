Ilustrační FOTO - Pixabay

Řidičák na zkoušku a vyšší pokuty

Pro začínající řidiče stát zavede tzv. řidičský průkaz na zkoušku. Řidičům do dvou let od získání řidičského oprávnění bude hrozit zabavení průkazu už při dosažení šesti trestných bodů. Začínající řidiči by tak mohli přijít o oprávnění i po spáchání jednoho přestupku.

Zástupci ministerstva dopravy to uvedli při prezentaci připravovaného bodového systému. Podle statistik způsobí čerství řidiči zhruba pětinu nehod. Řidičák na zkoušku není žádná novinka, ministerstvo dopravy ho prosazovalo už v roce 2016, kdy však návrh neprošel. Znovu ho do svého programového prohlášení zahrnula koaliční vláda hnutí ANO a ČSSD. Je to řešení, po kterém také volají policisté.

V současnosti je motoristům řidičský průkaz odebírán po dosažení 12 trestných bodů za přestupky. Platí to pro všechny řidiče bez ohledu na délku jejich praxe. Nový bodový systém by tak měl být pro začínající řidiče přísnější. »Hlavním důvodem modelu řidičáku na zkoušku je skutečnost, že mladí a nezkušení řidiči jsou častými viníky dopravních nehod,« uvedla Jana Budíková z ministerstva dopravy. Úřad se při zavedení zvláštního režimu pro začínající řidiče inspiroval britským modelem, který podle něj vedl ke snížení nehodovosti.

»O řidičáku na zkoušku se mluví už dlouho, ale nikdy se to neujalo. Je pravda, že mladí jezdí rychle, mají leckdy i hodně rychlá auta a předvádějí se, riskují. Můj osobní názor je, že takové opatření by k něčemu dobré bylo, začínající řidiči by si dávali na silnicích třeba větší pozor, dodržovali by více předpisy a byli by k ostatním ohleduplnější,« reagovala pro náš list místopředsedkyně hospodářského výboru Sněmovny Květa Matušovská (KSČM).

Tento záměr ministerstva dopravy však v minulosti narážel na odpor některých zákonodárců. Poukazovali na to, že řidičský průkaz na zkoušku je v rozporu s Ústavou ČR, neboť by byla porušena rovnost lidí při postihu jejich přestupků. A je tu i další otázka – koho by se vlastně měla povinnost projít si zkušebním obdobím týkat – mladých od 18 do 20, 25 let... nebo i lidí, kteří si udělají řidičák možná ve čtyřiceti a později?

U sousedů v Rakousku to vyřešili, tam se musí mladý řidič během dvou let od získání řidičského oprávnění zúčastnit speciálních vzdělávacích kurzů, jejichž součástí je i pohovor s dopravním psychologem. Na trenažéru si vyzkouší zvládání různých krizových situací a absolvuje 90minutovou jízdu v terénu, po které se dozví, jak si vedl. Cílem opatření je naučit mladé řidiče vypořádat se s nebezpečnými situacemi na silnicích a zároveň vylepšit jejich řidičské schopnosti.

Nový bodový systém počítá s dvěma hranicemi udělovaných bodů, a to čtyři a šest. Noví řidiči by tak mohli přijít o oprávnění i po jediném přestupku. Podle ministerstva jsou šestibodové přestupky velmi závažné, čtyřbodové by měly fungovat jako varování. Budíková ale připustila, že podmínky modelu se mohou ještě změnit, a to včetně úpravy maximální bodové hranice.

Vyšší sankce za přestupky řešené ve správním řízení

Kromě bodového systému chystá MD výrazné zvýšení sankce za nejvážnější přestupky. Například za zakázané vjetí na železniční přejezd by se měla maximální pokuta zvýšit pětinásobně na 25 000 korun. Nejvyšší pokuty až 75 000 korun budou hrozit za řízení bez řidičského oprávnění, kdy řidič není jeho držitelem, a se zadrženým technickým průkazem od vozidla. »S tím bych souhlasila. Už nyní se dělají různá opatření. Ale kamerový systém pro mnohé řidiče není dostatečně motivující. Když se přitvrdí, bude to možná větší motivace. Vezměme si, kolik nehod řidiči na železničních přejezdech způsobí,« konstatovala Matušovská.

Mírně se naopak sníží blokové pokuty za méně závažné přestupky, kam patří špatné parkování, řízení bez dokladů nebo nerozsvícená světla. Nově bude obodováno například nedodržení bezpečné vzdálenosti.

Ministerstvo dopravy si od návrhu slibuje i snížení zatížení dopravních úřadů, které řeší hodně přestupků ve správním řízení. Za přestupky řešené ve správním řízení by totiž měly hrozit výrazně vyšší sankce než při projednávání přestupků na místě. Nyní to tak ne vždy funguje.

Bodový systém začal v ČR platit 1. července 2006. Maximum - 12 trestných bodů - nasbíralo jen za prvních deset let 70 tisíc řidičů, tj. zhruba procento všech registrovaných šoférů. Trestné body loni mělo na konci roku 480 tisíc motoristů, z toho osm procent nasbíralo 12 bodů.

