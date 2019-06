Ilustrační FOTO - Pixabay

Administrativa bere praktikům čas na pacienty

Vyplňování formulářů a další nadbytečná administrativa zabírá praktickým lékařům téměř polovinu ordinační doby. Papírováním se tak lékařům krátí prostor pro pacienty. Vyplývá to z průzkumu, na který odpovědělo více než sto praktiků. Všichni označili stávající administrativu za nadbytečnou.

Za největší »žrouty času« považují praktici často zbytečné úkony, například vypisování kontrolních zpráv nebo tzv. lístku na peníze. Devadesát procent lékařů si navíc myslí, že papírování každý rok přibývá. S výsledky průzkumu a konkrétními případy »nesmyslné administrativy« se lékaři chtějí obrátit na ministra zdravotnictví.

»Stát a pojišťovny se naučily dělat z doktorů úředníky, to je třeba změnit. České zdravotnictví se potýká s personální krizí, a přesto si dopřává drahého luxusu tím, že plýtvá časem vysoce kvalifikovaných odborníků na činnost, kterou má vykonávat administrativní síla. Zejména to platí u praktických lékařů. Stát se musí rozhodnout, zda z nich chce mít efektivně fungující lékaře, zajišťující primární péči, nebo posudkáře, kterým kvůli papírování nezbývá dostatek času na pacienty,« řekl předseda Sdružení praktických lékařů (SPL) Petr Šonka. Papírování podle něj zabere praktikům minimálně dvě hodiny denně. »Mezi největší žrouty času patří třeba posudková činnost pro Českou správu sociálního zabezpečení. Nejnesmyslnější je poté například vypisování takzvaného lístku na peníze, který má ubezpečit Českou správu sociálního zabezpečení a zaměstnavatele, že pracovní neschopnost, která byla zahájena a nebyla ukončena, skutečně trvá. Dříve se vystavoval na konci každého měsíce, dnes kdykoli, když si o něj pacient požádá,« dodal Šonka.

S výtkami lékařů souhlasí stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková. Jde podle ní o dlouhodobě známý problém, jímž se dosud ministerstvo zdravotnictví nijak nezabývalo. Uvítala proto, že praktici se konečně ozývají a že se obrátí na vedení resortu s konkrétními návrhy. »Ministerstvo zdravotnictví samozřejmě o této situaci ví, dlouhodobě se mluví o tom, že zbytečná administrativa je velkou zátěží pro praktické lékaře a že kvůli ní potom chybí čas na vyšetření pacientů, ale faktické kroky, které by odpovídaly potřebné praxi, jsme zatím neviděli. Bylo by proto dobře, aby praktičtí lékaři nejenom řekli konkrétně o jaké věci se jedná, ale zároveň aby tlačili na ministerstvo zdravotnictví, aby vydalo příslušnou vyhlášku dřív než za několik let, jak to je zatím zvykem. Takže určitě je postup praktiků krok správným směrem, který je třeba podpořit,« řekla Marková našemu listu.

Mnohé úkony, které praktičtí lékaři musejí vykonávat, často pramení ze zastaralých zákonů. Některá administrativa je pak podle předsedy Společnosti všeobecného lékařství (SVL) Svatopluka Býmy úplně zbytečná. »Jako praktici musíme například stále ještě potvrzovat, zda je student způsobilý nastoupit na vysokou školu. S tím, že by někdo na univerzitě studovat nemohl, jsem se přitom po dobu své praxe ještě nesetkal,« uvedl praktický lékař a místopředseda SVL Otto Herber. »Vyzvali jsme praktické lékaře, aby nám posílali své poznatky o problémech s administrativou. Výsledky chceme poté předložit ministrovi zdravotnictví,« doplnil Býma.

Praktici se obávají, že bude administrativy přibývat i nadále, a čas vyměřený na léčbu pacientů se tak na úkor papírování ještě více zkrátí. »Lékaři, které jsme oslovili prostřednictvím dotazníku, odpověděli, že jim administrativa zabírá až 50 % procent času. Tento stav je dlouhodobě neudržitelný,« vysvětlil Býma.

