Steffi Grafová se svým manželem Andre Agassim. FOTO - bunte.de

Německá tenistka je považována za nejlepší hráčku všech dob

Grafová slaví padesátiny

Během úchvatné kariéry dokázala německá tenistka Steffi Grafová získat prakticky všechny trofeje v čele s 22 grandslamovými tituly. V čele ženského žebříčku strávila celkem 377 týdnů, což nemá obdoby ani mezi ženami, ani mezi muži. Jedna z nejlepších hráček historie, která s manželem a neméně slavným americkým tenistou Andrem Agassim vychovává dvě děti, oslaví 14. června padesátiny.

»Steffi je bezesporu nejlepší tenistkou všech dob,« řekla o ní americká legenda Billie Jean Kingová. »Ještě jsem nepoznal pracovitější hráčku. Její tréninkové tempo by nevydrželo hodně chlapů,« dodal kdysi na adresu své svěřenkyně její první trenér Pavel Složil.

Grafová nenašla přemožitelku na 107 turnajích včetně 22 grandslamů. Vedle šesti titulů z Paříže se čtyřikrát radovala v Austrálii, pětkrát slavila úspěch na US Open a sedmkrát zvedla nad hlavu talíř ve Wimbledonu. Kromě toho pětkrát vyhrála Turnaj mistryň, dvakrát se podílela na německém triumfu ve Fed Cupu. Na kontě má též 11 turnajových prvenství ve čtyřhře.

Rodačka z Mannheimu, jejímiž největšími zbraněmi byly drtivý forhend, rychlé nohy a klidná hlava, vládla ženskému tenisu koncem 80. a začátkem 90. let, kdy v pozici světové jedničky strávila bez přerušení rekordních 186 týdnů. Skvěle se jí vydařil hlavně rok 1988, kdy ke všem čtyřem grandslamovým triumfům přidala i olympijské zlato. Tento výkon dosud nemá v "bílém sportu" obdoby.

O další úspěchy připravily "Fräulein Forehand" časté zdravotní problémy, především se zády a koleny. V rozletu ji kromě zranění přibrzdil i milostný skandál jejího otce, který v roce 1990 plnil přední stránky novin. O sedm let později byl Peter Graf odsouzen k téměř čtyřletému trestu vězení za neplacení daní.

V roce 1998 Grafová kvůli malému počtu odehraných turnajů dokonce vypadla z žebříčku WTA, dokázala se však vrátit a již o rok později se v Paříži radovala ze svého prvního grandslamového titulu po tříleté přestávce. Následně se ve Wimbledonu dostala až do finále, krátce poté ale kvůli ztrátě motivace ukončila už ve 30 letech závratnou kariéru.

Malou Stefanii Marii přivedl k tenisu jako čtyřletou její otec Peter. V osmi vyhrála první turnaj, ve 13 již slavila prvenství na šampionátu Německa hráček do 18 let a v témže roce přestoupila k profesionálům. V roce 1986 se v Hilton Head radovala z premiérového titulu na okruhu, o rok později ji vítězství na Roland Garros definitivně katapultovalo mezi absolutní elitu. V letech 1987 až 1990 postoupila třináctkrát za sebou do grandslamového finále, zvítězila v devíti z nich.

V současnosti Grafová spolu s Agassim vychovává syna Jadena Gila a dceru Jaz Elle, kromě toho se angažuje ve vlastní nadaci Děti zítřka, která pomáhá traumatizovaným dětem. Před osmi lety si po boku svého manžela zahrála exhibici v Praze.

»Tělo už není co bývalo. Dala jsem své tělesné schránce během kariéry zabrat, ale pořád se snažím udržovat. Sport dodává energii, což je důležité pro kondici i psychiku,« prohlásila tehdy členka Mezinárodní tenisové síně slávy.

(čtk)