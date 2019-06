Ruslan Kocaba (vpravo) při přebírání ocenění a Stanislav Novotný. FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Ruslan Kocaba nositelem Krameriovy ceny

Ceny za nezávislou žurnalistiku, které každoročně uděluje Asociace nezávislých médií, byly včera uděleny sedmi osobnostem, mezi nimi i ukrajinskému novináři Ruslanu Kocabovi, jenž bojuje za mír ve své zemi a za ukončení tamní občanské války. Slavnostní setkání se konalo ve Slovenském domě v Praze.

Kocaba ocenění »Za odvahu při výkonu novinářské práce« převzal osobně. Předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný jej představil jako »hrdinu naší doby«, válečného zpravodaje, který po Majdanu pochopil, o co na Ukrajině jde. Za výzvy k mírové spolupráci a proti eskalaci občanské války byl Kocaba ukrajinským režimem odsouzen a odseděl si stovky dnů ve vězení. Postavilo se za něho i Amnesty International. »Ten člověk brání válce, nechce, aby se vedla. Je novinářem-mírotvorcem,« přiblížil důvody ocenění Novotný. »Horší to nemůže být, když u nás Slované zabíjejí Slovany,« řekl v děkovné řeči ukrajinský novinář, kterého naši čtenáři znají z několika rozhovorů otištěných v Haló novinách. Poukázal i na spojitost s českým prostředím, neboť jeho předek přišel v 19. století na západní Ukrajinu právě z Čech. Velmi se mu zamlouvalo, že na akci se sešli lidé různého politického přesvědčení, zleva i zprava.

Za televizní a filmovou dokumentární tvorbu byl oceněn filmový dokumentarista Václav Dvořák, který je znám také jako předseda spolku Přátelé Srbů na Kosovu. Dvořák je autorem filmového dokumentu Uloupené Kosovo (premiéra 2008), svým pravdivým obsahem tak výbušného, že – jak bylo poznamenáno v laudatiu - »ho ČT ani nepustila do komponovaného pořadu k tomuto tématu«. Film je »trezorovým a legendárním,« poznamenal Novotný.

Za pořad Kupředu do minulosti byla oceněna novinářka a operní pěvkyně Martina Kociánová, zkušená moderátorka televizních pořadů. Někdejší diplomat Jaromír Novotný ji ocenil jako vzdělanou, kultivovanou »renesanční ženu a jedinou zpívající novinářku«, která si do analytického pořadu zve osobnosti, jež nejsou akceptovány mainstreamem. Kociánová připomněla, že na pořadu, jehož mottem je »My pravdu nevlastníme, my ji hledáme«, spolupracuje s novinářem Ladislavem Henkem.

Za prohlubování česko-slovenské novinářské spolupráce byl oceněn Boris Koróni, šéfredaktor Slobodného vysielače sídlícího v Banské Bystrici a předseda Asociace nezávislých médií na Slovensku. Jak Koróni uvedl, s dalšími spolupracovníky založili »česko-slovenský svobodný prostor, kde lidé mohou diskutovat«.

Za mimořádný přínos v oblasti novinářské publicistiky byla oceněna ekonomka Markéta Šichtařová, jež je spolu se svým manželem Vladimírem Pikorou spoluautorkou řady populárních publikací, v nichž se snaží vysvětlovat mnohé ekonomické jevy i pro neekonomy. Cenu za Šichtařovou, novopečenou maminku již šestého potomka, převzal Pikora. Krameriovu cenu »Za celoživotní dílo« převzala spisovatelka Eva Kantůrková, a cenu za internetovou publicistiku Pavel Chrastina, spoluzakladatel skupiny Olympic, autor hitů Dej mi víc své lásky, Želva aj., a také úspěšný autor publikující např. na serveru Neviditelný pes.

Ceny jsou pojmenovány po Václavu Matěji Krameriovi (1753-1808), českém spisovateli, nakladateli a novináři, zakladateli novodobé české žurnalistiky. Udělují se od roku 2016. (mh)