Na Hrad?

V dubnu 2013 jsem se na tomto místě zlobil nad jedním dílem rádoby retrospektivního seriálu České televize Vyprávěj s názvem Nagano. Tehdy jsem byl trochu více rozladěn pojetím, ale vlastně s odstupem času musím uznat, že proti nedávnému zážitku to byl slabý odvárek.

Tehdy se skandovalo »Hašek na Hrad« nebo »Hašek je bůh«. Nedávno se bývalý brankář Dominik Hašek zúčastnil demonstrace na pražském Václavském náměstí, ale hlavně poté poskytl rozhovory, u kterých jsem se docela pobavil.

Že na Václaváku mj. mluvil o stále častějších vraždách novinářů, si může každý zařadit sám. Naštěstí se to v zemi, kde na demonstraci vystoupil, neděje. Hlavně tam pronesl, že: »V čele vlády stojí nejen trestně stíhaný člověk, ale především bývalý agent StB. Člověk, který se za bývalého režimu upsal ďáblu, aby z toho měl osobní prospěch.«

Více »zábavnější« byly ty zmiňované rozhovory. Ne, opravdu nekritizuji, jaké má »Dominátor« názory na premiéra Andreje Babiše nebo prezidenta Miloše Zemana. Ale jeho matematické schopnosti, kdy řekl, že volební výsledek 30 % je málo…

A vrcholem všeho bylo vyjádření v tom smyslu, že se o politiku zajímá delší dobu a dokonce nevyloučil ani politické angažmá. »Uvidíme, co bude. Tento a příští rok se chci soustředit především na byznys kolem své značky nápojů, což mě zatím naplňuje. To, co bude za pár let, je otázka. Nic nevylučuji,« poznamenal Hašek s tím, že denně tráví hodinu čtením zpráv. To už je přeci průprava!

Ale nakonec, proč ne? Opravdu za pár let bude nutné zvolit novou hlavu státu. Někteří minulí kandidáti jsou »uschováni« v Senátu, proč by se tedy nemohl někdo další pokusit o splnění toho, co se kdysi tak často skandovalo? Vážím si, čeho jako brankář dosáhl. Pro mnohé to může být postačující, ale pro vstup do politiky to je asi málo.

A to, co odpověděl publicista Václav Vlk st. v rozhovoru Jiřímu Hroníkovi, je také pro někoho postačující: »Měl to zapotřebí, dělat ze sebe podivné partě šaška? Vždyť byl použit jen jako maňásek na nalákání zvědavců. Následně si to asi uvědomil a snažil se to v médiích všelijak omlouvat. Ale zda té partě pomohl, není jisté. Sám sobě však hodně uškodil.«

Zbyšek KUPSKÝ