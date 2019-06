Opět houstne boj o nemocnici

Opět se hlásím s novinkami kolem zdravotnictví ve Zlínském kraji. Atmosféra houstne a obavy se stupňují. Ovšem přímo úměrně se stupňuje arogance mocných. Zanedlouho opět usedneme do zastupitelských lavic a budeme rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat zdravotnictví v tomto kraji. Nerada rozhoduji od stolu a raději si věci ověřím a přesvědčím se sama co a jak, proto jsem se rozhodla navštívit KNTB.

S erudovaným výkladem, který jsem dostala od stavitele, který prováděl úpravy a opravy, jsem měla možnost projít některými budovami a odděleními. Mluvila jsem s pacienty i zdravotním personálem. Vůbec není nemocnice v tak špatném stavu, jak se snaží někteří nohsledi vrchnosti předhazovat. Ano, opravy budou třeba, to je více než jasné. Elektřina, vzduchotechnika, bezbariérové vstupy do koupelen pro vozíčkáře. To je jen zlomek z toho, co tuto nemocnici čeká při rekonstrukci. Naopak, jsou části již opravené zrekonstruované. A jsou super. Pacienti byli v příjemném prostředí jak léčebných pokojů, tak čekáren. Vše velmi moderně zařízené s orientací na pacienta. A setkání s personálem? Vzhledem k rozhádanosti zdravotnictví v kraji a náladě na bodě mrazu jsem čekala zamračené a nerudné sestry a světe, div se, byly usměvavé a vstřícné. Ještě, že taková děvčata tam jsou. Díky.

Areál mi přímo učaroval, klidové úžasné zóny, květiny, les, nepřispívá právě i tohle k uzdravení pacientů? Vždyť psychika hraje důležitou roli v uzdravování. A dovolím si napsat, že jsem dospěla ke stejnému názoru jako včerejší poslední přednášející Ing. Zdenek Havel. Areál není na odpis, opravy jsou nutné, ale to budou u nové nemocnice za pár let taky. Je to tvárný celek a dá se s ním pracovat - jen chtít. Na odchodu jsem se postavila na břeh Dřevnice a dívala se na celý ten areál, v jakém prostředí je umístěn. Je to skvělé místo na developerské projekty, rodinné domy pro ty bohatší... Komu tedy poslouží, když se tyto objekty zlikvidují (zatím postupně, ať to není tak okaté)? Kdo z toho vytěží nejen politicky, ale i finančně? Obyčejní lidé to jistě nebudou. Ti se totiž nebudou stačit ani divit.

Baťa nebyl hlupák a věděl, že zdraví je to nejcennější co máme. Nebyla to moje poslední návštěva v této nemocnici, třeba mě pozve osobně i pan ředitel…?

Eva BADINKOVÁ, zastupitelka Zlínského kraje