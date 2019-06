Pokrytectví pod heslem »Pravda a láska«

»Pravda a láska« – dávno zprofanované heslo, jímž se ohánějí ti, kteří nejvíc lžou a vyvolávají nenávist. Bez uzardění poplivávají minulost a život předchozích generací, když vyrážejí pro potlesk za svá nestydatá slova na sudetoněmecké sněmy. Stejně odsouzeníhodná je bývalá vláda, která na tyto srazy oficiálně vyslala své ministry. Herman, Bělobrádek, Marksová i Sobotka by se měli stydět.

Další pravdoláskaři neváhali podpořit ukrajinský Majdan. Považuji za skandál, když po návratu organizovali v Praze demonstrace s názvem »Pražský Majdan« evokující jejich zřejmé nadšení pro ukrajinský fašismus. Schwarzenberg, bývalý pražský primátor Hudeček a další následovníci svého velkého vzoru v krátkých kalhotách, jenž velebil »humanitární« bombardování Jugoslávie, byli a jsou však očividně na toto šíření nenávisti pyšní.

Je zřejmé, že lži o minulosti i současnosti jsou hlavním programem těchto stran a politiků. Jejich modlou jsou vrazi, které vyznamenávají, jejich terčem hrdinové a skutečné osobnosti, jako jsou Fučík, Šverma, Jabůrková, ti, kdo na hranicích střežili naši zem či bojovali proti fašismu. Monstrózně oslavují americké vojáky, zamlčují rozhodující úlohu Rudé armády. A nyní jsme svědky dalšího útoku. Po městské části Praha 6, která prosadila doplňující tabulku na sochu maršála Koněva, který vedl 1. ukrajinský front Rudé armády při osvobozování Prahy, v úsilí o snížení role Rudé armády pokračuje radnice městské části Praha 3. Ta hodlá zpracovat dokument, který má zhodnotit jeho roli v české historii v letech 1945 a 1968 či v maďarském povstání 1956. Starosta Jiří Ptáček (TOP 09/STAN) to zdůvodňuje žádostí skupiny občanů, kterým vadí »temná historie« Koněva a nelíbí se jim pojmenování ulice po něm.

Nevím, o jaké občany jde (a jestli vůbec existují), ale vím jedno. Pokud by nebylo Rudé armády, pokud by nebylo tisíců a tisíců rudoarmějců, kteří položili své životy při osvobozování Československa, včetně Prahy, nebyli by tady oni ani my. Přestaňte proto urážet tyto hrdiny, nesaháte jim ani po paty!

Marta SEMELOVÁ, předsedkyně KV KSČM Praha