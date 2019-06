Kradli a nyní zatloukají

V Poslanecké sněmovně ve čtvrtek 6. června hlasovala výrazná většina přítomných poslanců pro komunisty navržené usnesení zavazující vládu konat, aby bylo možné šetřit stamiliardové škody vzniklé na majetku státu a občanů podvodnou privatizací národního majetku a stíhat a potrestat zločiny spáchané v 90. letech při jeho rozkrádání. Proti hlasovala jen ODS. Ta jako kmotrovská strana klade odpor důslednému šetření privatizačních zločinů dlouhodobě. Lidovci a TOP 09 pak vychytrale manévrovali. Neodvážili se tak drze jako ODS zvednout ruce proti, ale pro návrh na odsouzení a další šetření zločinů privatizace z nich nehlasoval ani jediný.

Při klíčovém hlasování o zločinech privatizace se všechny dosavadní srdceryvné projevy papalášů ODS v čele s Petrem Fialou a Zbyňkem Stanjurou o tom, že jejich strana prý je demokratická a že už není stranou kmotrů a korupčníků, znovu ukázaly jako pokrytecká hra. Morálka ODS je zkrátka morálkou partaje kmotrovských mafií. Papaláši ODS dál vycházejí z toho, že oloupení státu o stamiliardy i vytunelování bank a kampeliček včetně vkladů drobných střadatelů bylo vlastně v pořádku. Bohužel ani lidovci a TOP 09 se nedokázali oddělit od temných dob, kdy se klausovsky »zhaslo«, aby mafie a vyvolení sponzoři a příznivci ODS a dalších vládních stran rozkradli republiku.

Proč Fiala a Kalousek, kteří jdou tak zásadově po krku Andreji Babišovi kvůli sporným eurodotacím pro jeho Agrofert, odmítají nepromlčitelnost privatizačních zločinů éry Václava Havla a Václava Klause? Je dobré to vědět a stále připomínat. Byly to korupční mafie, kmotři a sponzoři Klausovy ODS, lidovců Josefa Luxe a Miroslava Kalouska i ODA lžidoktora Kalvody a Vladimíra Dlouhého (kdo si na tu partaj ještě vzpomene), kdo měli zájem urvat z národního majetku ty nejtučnější kusy.

Pod záminkou privatizace Václav Klaus a další výlupci vládnoucí pravice oslavovali Viktora Koženého a rozdávali vyvoleným za symbolické drobné státní podniky a zdroje v objemu desítek a stovek miliard korun. O desítky miliard okradli šíbři český stát s blahovolnou tolerancí vládnoucí ODS, lidovců a ODA i v aférách topných olejů a syntetického lihu.

Proč bylo tenkrát tak snadné tunelovat a krást? Byla to doba, kdy provládní média vzhlížela s obdivem k papalášům na Hradě a ve Strakovce a ignorovala, umlčovala, skandalizovala každý kritický hlas. Také veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas se tenkrát rozhodly neznepokojovat veřejnost takovými banalitami, jako byly podivné restituce Václava Havla a Karla Schwarzenberga nebo mafiánské financování pokladen ODS, lidovců a ODA. Byla to doba, kdy prominentní členka ODS jen tak ve Sněmovně zapomněla tašku s půlmilionem a kdy úplatky, pardon, sponzorské dary, tekly do pokladen ODS, lidovců a ODA proudem. A policie a justice musela být tenkrát slepá.

Jaký důvod mají ještě dnes ODS a její předseda Petr Fiala a spolu s nimi jejich klon, tedy TOP 09 Miroslava Kalouska, a rádoby křesťanská partaj lidovců krýt zločiny privatizace? Podle ústavních pravidel by přece i oni měli mít zájem, aby zločiny privatizace byly konečně řádně vyšetřeny a pachatelé potrestáni. Přesto ODS hlasovala proti a lidovci a TOP návrh nepodpořili. Ne, nemohu si dělat iluze, že by Nečasův Fiala byl lepší svého bosse, »pana čistého«. Citové a jiné vazby na mafie a sponzory, kteří v 90. letech tunelovali český stát, jsou v ODS, TOP 09 a KDU-ČSL stále silné. A zájem občanů na potrestání zločinů privatizace je jim ukradený. Ale ukradené to však nemůže být vládě Andreje Babiše, usnesení Sněmovny ji zavazuje k zásadnímu řešení.

Miroslav GREBENÍČEK, poslanec (KSČM)