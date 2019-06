FOTO - archiv

Vláda dokonalá není, ale výsledky má

Vláda není dokonalá, ale řadu požadavků KSČM, jimiž komunisté umožnění vzniku vlády podmínili, splnila. Haló novinám to u příležitosti blížícího se ročního výročí vzniku menšinové vlády řekl místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič.

Komunisté podle Grospiče výsledky vlády bedlivě sledují a analyzují. O některých svých pochybnostech chtějí jednat i s hnutím ANO, s nímž uzavřeli smlouvu o toleranci vzniku kabinetu. »Na působení menšinové koaliční vlády ANO a ČSSD se dívá KSČM velice kriticky. A to i přes skutečnost, že jsme jí vyjádřili při jejím vzniku aktivním hlasováním podporu,« řekl Haló novinám Grospič.

Na druhou stranu Grospič uznává, že vláda vyšla komunistům v mnohém vstříc. »Prioritou pro nás bylo naplňování našich programových bodů vyjádřených v sedmi podmínkách. Z tohoto pohledu nutno přiznat, že musíme být spokojeni. Některé závazky byly splněny. Například zrušení karenční doby, valorizace starobních důchodů, růst minimální mzdy, a tím mezd a platů, přijetí zákona o zdanění finančních náhrad církvím. To musíme vnímat jako i náš úspěch a naplnění našeho volebního programu,« uznal Grospič. Některé požadavky KSČM dosud splněny nebyly. »Je nám však jasné, že nelze všechny body naplnit v jednom roce vlády,« dodal Grospič.

O výhradách se podle Grospiče uvnitř KSČM samozřejmě intenzivně diskutuje. »Máme výhrady. Nevidíme dostatečnou aktivitu při získávání vodních zdrojů zpět do vlastnictví státu a obcí. Nesouhlasíme s privatizací veřejného majetku, například se záměrem privatizovat část státního podílu ve společnosti CARGO, který vyhlásil bývalý ministr dopravy. Velké výhrady máme k zahraniční politice, za kterou ovšem nese výrazný díl odpovědnosti ČSSD. Vadí nám i velice liknavý přístup k řešení platové politiky u České pošty a neustálá snaha upřednostňovat převod poboček České pošty na franšízy. Nelíbí se nám nedostatečná podpora cenově dostupné bytové výstavby,« vypočítal Grospič, nicméně neznamená to podle něj automaticky snahu vládu svrhnout. »Nyní po půl roce budeme znovu s hnutím ANO vyhodnocovat plnění toleranční dohody. Podle toho, jak jednání dopadne, a podle návrhu státního rozpočtu se KSČM rozhodne, zda bude vládu dále tolerovat, či nikoli,« vysvětlil Grospič. Pokud by se komunisté rozhodli svou podporu vládě ukončit, žádnou dohodu by tím podle něj neporušili. »Naše tolerance byla jednorázová pro získání důvěry v Poslanecké sněmovně. K ničemu jinému jsme se nezavázali,« zdůraznil místopředseda ÚV KSČM.

(ste)