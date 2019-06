FOTO - pixabay

S odložením e-neschopenky souhlasil i Senát

Lékaři pravděpodobně budou muset hlásit pracovní neschopnost zaměstnanců výhradně elektronicky až od ledna příštího roku. S půlročním odkladem zavedení elektronické neschopenky včera souhlasil Senát. Návrh nyní dostane k posouzení prezident republiky Miloš Zeman.

Podle původních plánů měli lékaři hlásit pracovní neschopnost zaměstnanců výhradně elektronicky už od poloviny letošního roku, a to společně se zrušením karenční doby. Občanští demokraté ve Sněmovně požadovali, aby byl také tento krok nejméně o půl roku odložen, Sněmovna to však odmítla. Zaměstnanci tak budou dostávat náhradu mzdy i v prvních třech dnech nemoci už od letošního července.

Odklad e-neschopenky podpořilo 50 ze 71 přítomných senátorů.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) přijatou změnu v zavedení e-neschopenky hájila tím, že vyhověla nejdůležitějším požadavkům zaměstnavatelů. Budou moci podle ní požádat Českou správu sociálního zabezpečení o automatické zasílání oznámení o vzniku pracovních neschopností svých zaměstnanců. Lékařské organizace zase podle ministryně prosadily jednoduché ověření identity ošetřujících lékařů a bude rovněž možné využívat certifikáty zdravotních zařízení, které vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Maláčová zároveň odmítla obavy opozice, že systém ani po půlročním odkladu nebude fungovat, protože na něj sociální správa ani lékaři nebudou připraveni. Senátory ujistila, že udělá vše pro to, aby byla e-neschopenka k 1. lednu 2020 plně funkční. Upozornila také na to, že papírové neschopenky budou existovat i po zavedení těch elektronických jako záloha pro případ výpadku elektronického systému.

Aulická: Půlroční odklad bude málo

Podle stínové ministryně práce KSČM a místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hany Aulické Jírovcové je dobře, že i v Senátu návrh prošel, dále je však přesvědčena o tom, že k plně funkčnímu zavedení e-neschopenek od příštího ledna nedojde. »Na jednu stranu jsme samozřejmě rádi, že e-neschopenka byla přijata i v horní parlamentní komoře, nicméně stále přetrvávají naše obavy, že i tento půlroční odklad bude na to, aby byla plně funkční, málo,« řekla našemu listu. Důvodem je podle ní mimo jiné i to, že dochází k odložení přípravy informačního systému. »Elektronizaci systému fandíme, patříme mezi první podporovatele myšlenky e-neschopenky, protože si myslíme, že je to zapotřebí. Budeme samozřejmě rádi, když by systém byl funkční, a budeme věřit tomu, že ministerstvo práce k tomu přistoupí aktivně a zodpovědně,« dodala Aulická.

Návrh přinese ministerstvu roční odklad pro zavedení nového jednotného informačního systému pro výplatu dávek a agendu zaměstnanosti, který měl původně fungovat od roku 2017. Projekt měl stát kolem 1,5 miliardy, nově má být spuštěn od roku 2022. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu ministerstvo při budování systémů selhalo a porušilo rozpočtovou kázeň za 737 milionů korun. Prodlení ve spuštění podle úřadu představuje nehospodárné výdaje pro státní rozpočet

Elektronické neschopenky měly být nejprve zavedeny už od letošního roku. Menšinová vláda ANO před rokem navrhovala novelou projekt zrušit jako nepřipravený a vytvořit nový systém od roku 2021. ČSSD ale prosadila spuštění první etapy projektu od letošního července. Současná vláda ANO s ČSSD se rozhodla rušící novelu stáhnout, pak ji ale nahradila návrhem týkajícím se půlročního odkladu projektu. Proti červencovému spuštění lékaři pohrozili akcemi občanské neposlušnosti.

