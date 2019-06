FOTO - wikipedie

Lidovci chtějí 21. srpen do kalendáře

Novelu zákona o státních svátcích, která zařazuje mezi významné dny v ČR 21. srpen 1968, předložili k projednání ve Sněmovně poslanci KDU-ČSL. Významný den 21. srpen má být Památný den obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy.

»Noc z 20. na 21. srpna 1968 patří k nejtragičtějším datům naší moderní historie. Bezdůvodný vpád vojsk Varšavské smlouvy znamenal nejen konec demokratizačních a humanistických snah o reformu socialistického systému v Československu, ale také značné oběti na životech nevinných civilistů. Proto by tento den měl být připomínán jako památka těchto nevinných obětí,« odůvodňují lidovci svůj požadavek.

Protože navrhovaná právní úprava zavádí pouze nový významný den a podle předkladatelů jde o jednoduchou právní úpravu, předkladatelé požadují, aby s předlohou Sněmovna souhlasila hned v prvním čtení bez možnosti podávat k ní pozměňovací návrhy. Kalendář v současnosti obsahuje 14 významných dnů.

»Respektuji, že lidovci vsadili ve své politice, zvláště nyní s novým vedením, na silnou politiku antikomunismu, silnou politiku sbližování se Sudetoněmeckým landsmanšaftem, že se snaží na tomto vybudovat svou pozici a získat podporu širokých vrstev občanů. Pevně věřím, že se jim to nepodaří, a tento návrh v žádném případě nepodpořím,« uvedl pro náš list místopředseda ÚV KSČM, místopředseda ústavně právního výboru Sněmovny Stanislav Grospič. Názor komunistů není jednotný. Třeba místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jiří Dolejš reagoval takto: »Významný den v životě České republiky to určitě je, proto by mi vůbec nevadilo, kdyby to bylo v kalendáři.« Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik předpokládá, že názory v klubu nemusí být totožné. »Probereme to na klubu a uvidíme,« řekl Haló novinám. Osobně na to podle svých slov žádný názor nemá, myslí si však, že svátků a významných dnů je v našem kalendáři už dost.

(ku)