FOTO - internet

USA si řekly o Assange

Spojené státy formálně požádaly Británii o vydání zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange, kterého účelově viní mj. z ohrožení národní bezpečnosti.

Podle agentury Reuters to v úterý potvrdily britské úřady, které Australana zadržely v dubnu. Pokud by byl Assange vydán do USA a uznán vinným, hrozí mu, že stráví zbytek života za mřížemi.

»Obdrželi jsme kompletní žádost o vydání,« řekl Reuters mluvčí britského ministerstva vnitra, podle něhož byl Assange zatčen na základě předběžné americké žádosti, kterou nyní Washington doplnil její plnou verzí, již budou britské úřady posuzovat.

Podle zdrojů ČTK odeslaly USA žádost minulý týden krátce předtím, než vypršela zákonná lhůta.

Assange se do dubna ukrýval dlouhá léta na velvyslanectví Ekvádoru v Londýně, postupně ale upadl v nemilost nového ekvádorského vedení.

(rj)