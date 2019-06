Házenkáři jsou krůček od postupu na ME 2020

Čeští házenkáři jsou krůček od postupu na mistrovství Evropy. V pátém z šesti zápasů kvalifikační skupiny podle předpokladů zvítězili na palubovce posledního Finska 26:24, připsali si čtvrtou výhru do tabulky a jsou na dosah účasti na lednovém šampionátu. Svěřenci trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše ve městě Vantaa vedli v druhé půli až o sedm branek, ale v závěru se o triumf strachovali.

S kvalifikací se český celek rozloučí v neděli v Ostravě proti Bosně a Hercegovině a bude hájit vítězství ve skupině. To by reprezentantům vyneslo lepší pozici při losu Eura, který proběhne 28. června ve Vídni. Češi vedou tabulku o dva body před Běloruskem a Bosnou a k udržení prvního místa si mohou dovolit i porážku o jednu branku, případně o dvě, pokud dají aspoň 34 gólů.

Na šampionátu, jehož hostiteli jsou Norsko, Švédsko a Rakousko, se poprvé představí 24 týmů. Český celek uspěl v šesté z posledních sedmi kvalifikací mistrovství Evropy. Vloni na minulém Euru obsadil šesté místo a vyrovnal maximum v samostatné historii.

»Na jednu stranu jsem tak šťastný, že jsme vyhráli, na druhou stranu jsme měli vyhrát vyšším rozdílem než o dvě branky. V prvním poločase jsme podali velmi dobrý výkon v obraně i v útoku, hráli jsme podle našich představ. Ve druhém poločase jsme pod dojmem vedení trochu polevili a málem se nám to vymstilo,« řekl Kubeš. »Musíme se z toho poučit, protože jsme se nakonec museli obávat o vítězství,« dodal.

Český tým v prvním vzájemném duelu v říjnu porazil Finsko v Plzni 31:27 a také v odvetě si od začátku udržoval náskok. Seveřané, kteří v kvalifikaci dosud neuhráli ani bod, sice v úvodu několikrát stáhli dvoubrankové manko, ale od stavu 10:10 postupně ztráceli.

Hosté se výrazně zlepšili v obraně a mezi tyčemi se hned chytil střídající brankář Mrkva, který nahradil Galiu. Favorit díky čtyřgólové šňůře získal náskok 14:10 a v poločase vedl o pět branek.

Po přestávce zpočátku český tým v komorní atmosféře ve Vantaa s přehledem kontroloval průběh a zdálo se, že míří za pohodlným vítězstvím. Zvlášť když ve 47. minutě Jurka poslal hosty poprvé do sedmibrankového vedení.

Závěr si ovšem reprezentanti nečekaně zkomplikovali. Začali hůře bránit, v útoku několikrát selhali ve vyložené šanci a Seveřané se dvakrát přiblížili až na rozdíl jedné trefy. Hosty však poté podržel brankář Mrkva a definitivně rozhodl v předposlední minutě z dálky v pádu svým šestým gólem v utkání nejlepší český střelec Babák.

»Naštěstí jsme odehráli dobře první poločas, udělali jsme si náskok. Ve druhém poločase se trochu polevilo, začali nás přehrávat. Vepředu jsme nedávali góly, dělali jsme hodně technických chyb. Ale naštěstí jsme to nakonec uhráli, i když to ve druhém poločase nefungovalo tak jako v prvním,« konstatovala česká spojka Roman Bečvář.

»Myslím, že jsme podali 45 minut velice solidní výkon na to, že jsme hráli v podstatě před tréninkovou atmosférou. Pak jsme se ale vlastními chybami dostali do úzkých a to by se nám proti lepším soupeřům mohlo vymstít. Nakonec jsme si ale připsali dva body, za což jsme velice rádi,« dodal Mrkva.

Proti hovoří jen teorie

Čeští házenkáři navzdory původním informacím ještě nemají stoprocentně jistou účast na lednovém mistrovství Evropy. Reprezentanti stále mohou ve své kvalifikační skupině skončit mimo postupová první dvě místa a nemusí se vejít ani mezi čtyři nejlepší celky z třetích míst, které se na šampionát rovněž dostanou. Musela by však nastat jen velmi nepravděpodobná shoda řady dalších výsledků. Definitivní jistotu postupu může český tým získat ve čtvrtek večer.

Svěřenci trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše uhráli v pěti z šesti duelů čtyřčlenné 5. kvalifikační skupiny čtyři výhry a s osmi body vedou tabulku o dva body před druhým Běloruskem a třetí Bosnou a Hercegovinou. Poslední Finsko je bez bodu a naděje na postup. V závěrečném zápase skupiny reprezentace v neděli v Ostravě přivítá Bosnu.

Podle původních informací už měli mít čeští hráči minimálně jistotu, že se dostanou mezi čtyři nejlepší týmy z třetích míst, které doprovodí na šampionát postupující z prvních dvou míst každé z osmi skupin.

Evropská házenkářská federace však pro určení pořadí celků na třetích příčkách započítává pouze výsledky s prvním a druhým týmem skupiny. Reprezentanti by tak odečítali čtyři body ze dvou vítězných zápasů s Finskem a v tabulce třetích týmů by ještě neměli úplně jistý postup.

Definitivu mohou Češi získat ve čtvrtek večer, pokud se aspoň ve dvou ze tří skupin 6, 7 a 8 vyvine situace podle papírových předpokladů. V takovém případě už by reprezentanti měli jistotu, že se dostanou mezi první čtyři týmy z třetích míst. Ve 2. a 4. skupině už totiž nemůže třetí celek po odečtu zápasů s posledním týmem dosáhnout na čtyři body.

I pokud by reprezentanti po večerním programu ještě nezískali jistotu postupu z třetího místa, stále by měli k účasti na šampionátu velmi blízko. K udržení druhé příčky by jim stačilo neprohrát doma s Bosnou o více než sedm branek, v takovém případě by při očekávané výhře Běloruska nad Finskem obsadili v minitabulce tří týmů druhé místo.

K udržení první pozice si může český celek dovolit s Bosnou prohrát o jeden gól, případně o dva, pokud zároveň vstřelí aspoň 35 branek. Prvenství ve skupině znamená zařazení do prvních dvou výkonnostních košů při losování šampionátu, které se uskuteční 28. června ve Vídni. Na turnaji, jehož hostiteli budou Norsko, Švédsko a Rakousko, se poprvé představí 24 týmů.

(čtk)