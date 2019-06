Volejbalisté na Final Four nepostoupili

Čeští volejbalisté v předposledním pátém kole Evropské ligy prohráli na Ukrajině 0:3 a do Final Four se neprobojovali. Ve skupině C naopak klesli na třetí místo. Blízko účasti na závěrečném turnaji, na němž bude ve hře i postup do Ligy národů, je Bělorusko.

Tým pod vedením Michala Nekoly v sobotu doma v Jindřichově Hradci přehrál Bělorusy 3:1 a udržel si šanci na Final Four, jenže z Ukrajiny se vrací bez bodu. Češi si nedokázali vytvořit potřebný tlak servisem a po dvou shodných setech 20:25 skončili s debaklem 13:25. Poprvé letos neuhráli ani jeden set.

Právě s Ukrajinou přitom reprezentanti v září zahájí evropský šampionát, skupinu odehrají v Rotterdamu. V domácím vzájemném duelu v rámci EL před dvěma týdny v Brně zvítězili po velkém obratu 3:2.

»Vůbec jsme se nedostali soupeři na kobylku servisem. Přihrávali velice dobře a útočili na 65, 70 procent. Náš servis je nepřitlačil k tomu, abychom je dostali do těžkých situací. To byl rozhodující moment,« řekl Radiožurnálu kouč Nekola.

Ukrajina český tým přehrála, po dobré přihrávce měla usnadněný útok. »Byli jsme neustále pod tlakem. Oni hráli lehce, my se nadřeli na každý bod. Ukázali svoji sílu. Věřím, že na mistrovství Evropy to bude zase obráceně,« dodal Nekola.

Bělorusové, kteří v sobotu od Čechů utrpěli jedinou porážku v soutěži, získali tři body za třísetové vítězství ve Finsku a před posledním kolem mají k dobru dva body na Ukrajince. Na jejich půdě o jediné postupové místo budou v sobotu bojovat. Česká reprezentace se rozloučí se soutěží ve Finsku.

V minulém ročníku Evropské ligy čeští volejbalisté v nejvyšší, takzvané zlaté kategorii, získali stříbro. V domácím finále v Karlových Varech tehdy nestačili na Estonsko.

(red)