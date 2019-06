Ilustrační FOTO - Haló noviny

Senát se bude zabývat žalobou na prezidenta Zemana

Návrh ústavní žaloby na prezidenta republiky Miloše Zemana podepsalo 30 senátorů. To je dostačující počet pro to, aby se návrhem zabýval Senát.

Podle předkladatele návrhu Václava Lásky (Senátor 21) by se jím mělo plénum horní komory zabývat tak, aby ho Sněmovna dostala po prázdninách. Ústavní soud může žalobu dostat k posouzení až poté, co ji podpoří tři pětiny přítomných senátorů a souhlasí s ní také tři pětiny všech poslanců. Pod žalobou jsou podepsáni vedle členů klubu Senátor 21 také zástupci KDU-ČSL, STAN, ODS, TOP 09, bývalí prezidentští kandidáti Pavel Fischer nebo Marek Hilšer. Z třináctičlenného klubu ČSSD ji jako jediný podpořil Jiří Dienstbier. S ohledem na současné složení dolní komory není příliš pravděpodobné, že by žaloba doputovala až k Ústavnímu soudu.

Žaloba popisuje sedm Zemanových skutků, které jsou podle jejích tvůrců hrubým porušením Ústavy. Připomíná například jmenování kabinetu Jiřího Rusnoka v roce 2013, Zemanovo odmítnutí jmenovat Miroslava Pocheho ministrem zahraničí či zpochybňování nezávislosti justice.

(jad)