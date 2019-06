A co bude dál?

Příští neděli se chystá další demonstrace, tentokrát prý na Letné. Opět proti premiérovi a stále nevím proč, proti nové ministryni spravedlnosti. Asi opět dorazí desítky tisíc demonstrantů. Už několikátá akce podivně nazvaného projektu Milion chvilek pro demokracii. Nejsem si jist, co za názvem stojí, protože nejen podle mého názoru akce jen ukazují na to, jak povrchní a vlastně i sobečtí jsou někteří naši občané a jak snadno se dají zmást. Lidé jistě mají právo vyjádřit svůj názor a také demonstrovat. Jen křičet ale nestačí! Co bude dál? Přemýšleli vůbec někdy ti tři studenti, kteří údajně za projektem Milion chvilek pro demokracii stojí, co by se reálně mohlo stát, kdyby se premiér pod tlakem nakonec rozhodl odstoupit?

Pokud by Andrej Babiš odstoupil, hnutí ANO by jistě jako vítěz posledních voleb nominovalo jiného předsedu vlády. Ptám se, zda by toho pak tzv. »chvilky demokracie« akceptovaly? Nebo by zase demonstrovaly? A kdyby přeci jen po sérii ústavně předepsaných událostí došlo k předčasným volbám, podle průzkumů by je znovu vyhrálo ANO. Mne to jako předsedu politické strany samozřejmě mrzí, protože bych si přál, aby je vyhrála KSČM. A vyhrálo by je znovu, podotýkám, ve svobodných volbách. Co pak? Zajímalo by mě také, zda by v případě předčasných voleb »chvilkaři« sebrali odvahu a pokusili by se ve volbách zabojovat. Registrovat politickou stranu přece není podle českého zákonodárství zas tak těžké. Nebo na to nemají odvahu? A co volby řádné v roce 2021? Tam by přeci mohli zazářit, když mají takovou podporu veřejnosti. Nebo se snad mýlím?

Na závěr jedna jasná otázka. Kdo tu tedy podporuje a kultivuje demokratickou kulturu? Studenti a podporovatelé projektu Milion chvilek pro demokracii to rozhodně nejsou. Zastánci demokratických hodnot totiž ctí demokratické volby. Mají respekt i k názorům jiných a neurážejí je sprostými výrazy. Než tedy někteří 23. června vyrazí na Letnou, měli by vzít na vědomí, jak si vlastně protiřečí. Nazval bych to takovým českým oxymóronem – prodemokratická demonstrace, která ale nectí principy demokratických voleb…

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM