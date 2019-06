PET lahve

Diskuse o tom, jak s nimi nakládat, se vedou již řadu let. Pokud se totiž podíváte kolem sebe, určitě nějakou PET lahev uvidíte. Věc, která se stala součástí našeho každodenního života, ale která prostě nevyhnutelně ovlivňuje negativně životní prostředí. Institut cirkulární ekonomiky nyní vyzval vládu, Poslaneckou sněmovnu ČR i Senát ČR k doplnění zálohování nápojových PET lahví a plechovek do nově vznikající odpadové legislativy. Pro zálohování hovoří celá řada argumentů. Proti zálohám nic nenamítají producenti, což je pozitivní zpráva a pro obyvatele je to samozřejmě zajímavé téma, které je navíc nyní mediálně podporované.

Oproti tomu firmy, které svážejí odpad, mají obavy, že by přišly o poměrně důležitý zdroj svých příjmů, protože vytříděné PET lahve se dobře prodávají. V letošním roce skupina »Zálohujme«, jejímiž členy jsou zástupci Institutu cirkulární ekonomiky, Vysoké školy chemicko-technologické a Karlovarských minerálních vod, představila veřejnosti výsledky studií, které zkoumaly ekonomický a samozřejmě environmentální dopad záloh. Podle autorů by se snížilo množství pohozených odpadků v přírodě o 95 procent a o třetinu by se snížily negativní dopady související s dopravou, výrobou a využitím. Důležitým aspektem je i to, že řádně vytříděné PET lahve prostě tvoří čistší surovinu pro následnou i opakovanou recyklaci.

Jak vidíte, je řada argumentů pro, ale samozřejmě i argumenty proti. Každopádně by se tato diskuse měla konečně přenést z mediálního prostoru do toho legislativního. Očekávám, že diskuse nad legislativním návrhem budou velice bouřlivé, ale jiná cesta již není. Problém se musí řešit a není na co čekat.

Marie PĚNČÍKOVÁ, poslankyně (KSČM)