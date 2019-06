Mariánský sloup

Sochař Váňa svůj záměr znovupostavit na pražském Staroměstském náměstí Mariánský sloup chce opravdu prosadit. Má v kapse údajně povolení pražského stavebního úřadu. To, že nějací zastupitelé hlavního města v minulém období svým usnesením zastavili výstavbu a že tehdejší radní Wolf nesplnil usnesení a nechal v pracích pokračovat, prostě nebere na vědomí. Však oni noví zastupitelé se sejdou, zruší usnesení a bude rozhodnuto. Pan Váňa smí všechno. I bez souhlasu rozkopat kus náměstí. Za to možná dostal pokutu, ale co pro něho jsou peníze? Ty poskytuje někdo jiný. A nemálo peněz. Nejde totiž o jednu malou sochu, ale o získání několika desítek kamenů pro opracování, naložení už opracovaných kamenů na loď, dopravu nákladu po vodě do Prahy za přítomnosti České televize, přesun kvádrů na Staroměstské náměstí a postavení monumentu, jenž bude blokovat čistý pohled na Týnský chrám a historické domy v jeho popředí, jenž Husa na druhé straně náměstí promění »v podružné monstrum«.

Na to všechno měl sochař Váňa peníze? Kde je vzal? Tedy tolik peněz? Proč však tento jeho sloup musí stát přímo na Staroměstském náměstí? Proč ten původní tehdejší katoličtí představitelé habsburské moci u nás nepostavili u Karlova mostu v blízkosti několika kostelů a klášterů? Bylo by to logické. Teprve mnohem později zde byl instalován památník Karlu IV. A ten mohl být postaven leckde. Proč?

Je tu i další otázka: Proč takový pomník byl postaven jako poděkování Panně Marii za uchránění Prahy v krátké době po stvrzení definitivní porážky protestantů v Čechách tzv. Vestfálským mírem? A to přesně před místem hrůzné popravy dvaceti sedmi českých pánů, rytířů a měšťanů? Ferdinandův katolický režim se nestyděl. Potřeboval jen stvrdit vítězství i nad nimi. Nad jejich myšlenkami. K tomu se socha velmi dobře hodila. Panna Marie totiž byla symbolem vítězství na Bílé hoře, kde se stala jakýmsi maskotem bojující katolické strany. Hodila se historka jednoho nenormálního mnicha o tom, jak se jí nekatolíci pokusili zhanobit. »Ubránění Prahy« před rabujícími evangelickými Švédy bylo zástěrkou.

A umístění? Musela stát na Staroměstském. Jako symbol poroby. Před Týnským, dříve chrámem pod obojí spojeném s arcibiskupem Janem Rokycanou. A socha Jiřího z Poděbrad, krále českého, umístěná mezi věžemi, byla svržena. Byla ze zlata. To se pak hodilo. Odlita z ní totiž byla Mariina svatozář. Vítězná moc tak ponížila nekatolický národ a sdělila, nač se mohou ti nekatolíci v krátké budoucnosti těšit. Popraviště a sloup se symbolickou sochou! Hrozba pro stále odporujícím ideologii vítězné katolické církve! Nemohu za to, ale napadá mi v té souvislosti mnoho otázek.

Především, kde získal Váňa tolik peněz, že si mohl dovolit uskutečnit tak nákladný projekt? Víme to? Nevíme. Nestačí mluvit jen o příspěvcích podporovatelů. Anonymní donátoři nám ostatním musí stačit. Museli to však být dárci mající miliardy. Měl Váňa takové? Kdo je to vlastně Váňa? Málo známý sochař, jenž se touto replikou zviditelní. Jenže to nestačí na vysvětlení.

Církevní restituce! Peníze a zase peníze tekoucí jedním směrem z kapes nás všech, tedy i většiny nevěřících. Odpor proti zdanění církevních náhrad, jež schválila Poslanecká sněmovna a podepsal prezident. Demonstrace na Václavském náměstí! Zaměřené nejen proti Babišovi a spol., ale i proti zmíněným zdaněním. Organizují je tři mladí muži. Dva z nich jsou studenti teologických škol. Opravdu máme věřit, že je všechno z jejich hlavy? Ten třetí, alespoň podle médií, přerušil studium, protože »dostal placené místo« hlavního organizátora protibabišovskozemanovských akcí. Ti druzí, studenti teologie, to zřejmě nepotřebují. Dva ze tří právě studenti teologie! Komu ku prospěchu bude znovupostavení sloupu, když evangelické církve se odvážily protestovat? Církvi katolické, která ztratila svou moc 28. říjnem 1918. Po staletí sem k němu proudila procesí, budou proudit znovu? Znovu se bude tady kázat katolická ideologie? Takže v čím zájmu znovu vznikne Mariánský sloup? V zájmu většiny národa, jako údajná úcta k minulosti? Pokud ano, pak jaké?

Nechci odpovídat. Myslím, že každý z nás je však schopen si odpovědět sám.

Jaroslav KOJZAR