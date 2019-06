Černý Petr

Vzpomínáte si na základní školu, kdy jsme ve třídách začali dělat tzv. partičky, které se tvořily podle zájmů a sympatií ke stejně starým kamarádům? Patřily k tomu i provokace a přetahování jednotlivých členů. Abychom ukázali sílu, podporovali jsme méně znepřátelenou partičku proti té druhé nebo třetí. Ve své podstatě o nic nešlo, jenom jsme zkoušeli a oťukávali se, provokovali. Jak jsme zestárli, tak pochopitelně i zmoudřeli a tyto praktiky upadly u nás v zapomnění.

Pan ministr Petříček se ale pravděpodobně ve velkého PETRA nevyvinul, a zůstal PETŘÍČKEM, malým hošíkem, co zkouší, oťukává a provokuje. Pozvat na státní návštěvu kosovského ministra zahraničí v době, kdy speciální kosovské síly brutálně zatýkají Srby žijící v Kosovu, není už zkoušením, oťukáváním, ale jen a jen provokací.

Řekněme to školní hantýrkou. Předseda třídy 3. A byl pozván na mejdan pořádaný 8. B, protože jim drží místo na obědě ve školní jídelně. Ještě na vysvětlenou 8. B se úspěšně podařilo rozdělit křehké přátelství mezi třetími třídami A., B. i C. Kosovská republika uznávaná všemi osmými třídami jen proto, že umožnila na svém území, tedy území 3. A, vystavět základnu ne nepodobnou Guantánamu pro výboje do ostatních tříd, je republikou umělou, zkorumpovanou a mafiánskou.

To je třeba si uvědomit, pane Petříčku. Oťukávání, zkoušení a provokace, to by mělo patřit spíše do základní školy, ale rozhodně ne na ministerstvo zahraničí. Pokud to má být úlitba osmákům, pak vězte, že oni jednou tu základku vychodí, a vy, protože jste teprve v šesté třídě, budete muset čelit těm třeťákům dál.

Pan Petříček prostě nedospěl ve velkého PETRA. Tuhle hru, co hraje, jsem také hrával jako malý, byl to Černý Petr. Tu kartu nikdo nechce mít, hlavně ať mu nezůstane v ruce, protože tu kartu budeme mít potom všichni.

Pavel JÁCHYM