Ilustrační FOTO - pixabay

Propuštění stavbaři se do oboru nevracejí

Ve stavebních firmách v České republice pracovalo letos na konci prvního čtvrtletí 363 164 zaměstnanců a živnostníků, meziročně o 0,1 procenta méně. V porovnání se stejným obdobím předkrizového roku 2008 je jejich počet nižší zhruba o desetinu.

Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Za posledních 19 let, kdy ČSÚ tato data eviduje, šlo letos v 1. kvartálu o čtvrtý nejnižší počet.

»Pouhá stagnace zaměstnanosti ve stavebnictví v době stavebního boomu, jaký tady nebyl mnoho let, ukazuje na zásadní problém tohoto odvětví. Dřívější dlouhá recese v oboru zřejmě odčerpala přirozenou zásobu volných pracovních sil a snížila zájem o obor ze strany studentů a učňů,« řekl k tomu analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Firmy se podle něj snaží zachránit situaci nabíráním kmenových zaměstnanců z těch, kteří pro ně dosud pracovali jako živnostníci. »Předpokládám, že dostupnost pracovních sil bude v tomto a příštím roce hlavní brzdou rychlejšího růstu stavební produkce,« uvedl Sobíšek.

Tuzemské stavebnictví postihla krize v roce 2008 mnohem více než většinu ostatních oborů. Od roku 2008 klesalo pět let za sebou. V letech 2014 a 2015 vzrostlo o 7,1 % a o 4,3 %. Bylo to způsobeno hlavně dočerpáváním evropských dotací z programového období 2007 až 2013. V roce 2016 však kleslo o 5,6 %. Předloni si připsalo 3,3 %, loni 9,2 %. To byl nejvyšší meziroční růst od roku 2003. Největší odliv pracovníků nastal mezi lety 2012 a 2013, kdy sektor opustilo zhruba 16 000 lidí. Letos za 1. čtvrtletí stavební produkce vzrostla v souhrnu o 4,5 %.

»Pokrizové oživení průmyslu začalo dříve než ve stavebnictví, takže průmysl sektoru do značné míry odčerpal vhodnou pracovní sílu, která se může uplatnit v obou odvětvích. Například nespecializované manuální pracovníky,« uvedl analytik Czech Fund Lukáš Kovanda. Podle něj se zaměstnanost ve stavebnictví nevrátí na úroveň z roku 2008, která představuje nedostižnou metu nejen z hlediska zaměstnanosti, ale také výkonu samotného stavebnictví.

Průměrná mzda ve stavebnictví na konci prvního čtvrtletí vzrostla meziročně o 6,1 % na 26 884 korun. V porovnání s celorepublikovým průměrem byla o 17,2 % nižší.

»Na trhu práce je velký počet volných pracovních míst. Lidé si mohou vybírat, do jaké práce nastoupí a stále častěji se při své volbě vyhýbají stavebnictví. To je dáno vysokou fyzickou náročností a podprůměrným mzdovým ohodnocením,« uvedl analytik BH Securities Štěpán Křeček.

Stavební firmy podle něj na situaci reagují a snaží se nahrazovat lidskou práci moderní technikou a novými stavebními postupy. »Investice do nového vybavení a rostoucí mzdové náklady se odráží ve vyšších cenách stavebních prací. Tento vývoj bude mít dopad na státní rozpočet, který by do budoucna měl kalkulovat s vyšší cenou inženýrských staveb. Rovněž lidé musí počítat se zdražováním pozemního stavitelství,« dodal Křeček.

(ici)