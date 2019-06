Ilustrační FOTO - pixabay

Pilotní VRTky ve zrychleném režimu

Správa železnic vybrala pět úseků, které budou pilotními projekty chystané vysokorychlostní železnice v České republice a jejichž příprava bude postupovat ve zrychleném režimu. Organizace si už vytvořila alternativní postup, který počítá i s výjimkou z tradičních pravidel pro přípravu dopravní infrastruktury. Stavba prvního úseku by měla začít nejpozději do roku 2025.

Informovala o tom mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Radka Pistoriusová.

SŽDC vybrala jako pilotní úseky, které bude připravovat ve zrychleném režimu, nejprve tři. Jde o úseky Praha - Běchovice - Poříčany, úsek Přerov (Prosenice) - Ostrava - Svinov na páteřním tahu mezi Prahou, Brnem a Ostravou a úsek Brno (Modřice) - Vranovice na tahu Brno - Vídeň/Bratislava. Po dohodě s německým DB Netz AG do seznamu přibyly i úseky, které by měly být součástí nové rychlotrati mezi Prahou a Drážďany, a to Praha Vysočany - Lovosice/Litoměřice a od Ústí nad Labem ke státní hranici s Německem.

SŽDC pro urychlení přípravy prvních úseků požádala ministerstvo dopravy o výjimku ze směrnice, která stanovuje postupy a pravidla investic do dopravní infrastruktury. Pro první úseky už si naplánovala také alternativní postup. Ten zahrnuje mimo jiné vymezení úseků jako veřejně prospěšných staveb a aktualizaci zásad územního rozvoje jednotlivých krajů. Správa železnic plánuje také provedení průzkumu a geodetického měření v místech staveb a zahájení procesu vyhodnocení vlivu projektů na okolní životní prostředí (EIA).

SŽDC si od nových úseků slibuje zejména zvýšení kapacity a tím i spolehlivosti dopravy. V současné době se vlaky v těchto místech potýkají s omezeným místem, a to pro osobní i nákladní dopravu. Zvýšením kapacity může dojít také ke zrychlení dopravy díky omezení zbytečného předjíždění vlaků různých kategorií a omezení umělého zpomalování jízdy kvůli vysokému obsazení trati, vysvětlila Pistoriusová.

ČR bude při stavbě využívat normy pro vysokorychlostní vlaky francouzských státních drah TGV. SŽDC za normy zaplatí francouzskému dopravci SNCF Mobilités 11 milionů korun.

(ici)