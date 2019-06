Ilustrační FOTO - Pixabay

Američtí demokraté dál straší Putinem

Americká vnitropolitická scéna je rozdělena a tato propast se prohlubuje i po skončení dlouhého vyšetřování vedeného Robertem Muellerem, napsal britský list Daily Mail.

Mueller nepotvrdil, že by ruské tajné služby měly podíl na zvolení Donalda Trumpa prezidentem a že by o tom sám prezident věděl a mařil vyšetřování.

Demokraté se chovají, jako by Muellerovo vyšetřování skončilo opačným výsledkem, a pohrávají si s takzvaným impeachmentem, tedy vyšetřováním vládnutí Trumpa. Dokonce vymysleli slogan: »Buď impeachment, nebo nám Putin zvolí Trumpa prezidentem na druhé volební období«. Slogan prosazuje padesátka demokratických poslanců Sněmovny reprezentantů. Tedy zdaleka ne všichni. Vůdkyně demokratické většiny v jedné z komor Kongresu Nancy Pelosiová se k němu nepřiklání. Ovšem s jedním důležitým slovem: Zatím.

Důkazy a slyšení

Radí k trpělivosti, tvrdí, že nejdřív je třeba sehnat důkazy. Ty mají být v nezveřejněných částech Muellerovy, zprávy, v daňových přiznáních, která Trump odmítá zveřejnit. Mají se také konat kongresová slyšení (výslechy) členů Trumpovy rodiny a jeho poradců. A to současných i bývalých. Trump se brání, zakazuje například svým bývalým poradcům vypovídat, na což má právo. A tak radikální padesátka poslanců získává váhavce pro rychlou akci. Není prý třeba koumat, je nutné konat. Podobnou výzvu každodenně opakují protitrumpovská média. Třeba televize MSNBC, zpravodajský kanál celostátní stanice NBC, doplňuje jméno Putin ještě dalšími dvěma - Kim Čong-un a Muhammad bin Salmán. Ti prý také pomáhali zvolit Trumpa. Američtí televizní experti jsou však už dávno proslulí velmi svérázným vzděláním a intelektuální úrovní, napsal Daily Mail, který pro ostré odsudky nechodí daleko.

Opatrná Pelosiová

Pelosiová se pohybuje v politice příliš dlouho, aby opomenula to hlavní. Pokud by kývla na pokus o impeachment, posílila by Trumpovu pozici. Mohl by stále opakovat, že ho poslanci »otravují hloupostmi a nenechají dělat užitečnou práci«. K vyšetřování prezidenta se staví odmítavě i veřejné mínění. Podle průzkumu televize CNN je proti vyšetřování Trumpa 61 % obyvatel a jen 37 procent by impeachment uvítalo.

Šéfka demokratů ve Sněmovně reprezentantů amerického Kongresu Nancy Pelosiová (na snímku) radí v souvislosti s vyšetřováním vládnutí současného prezidenta USA Donalda Trumpa k opatrnosti. FOTO - wikipedia commons

V americké politice v posledních letech zdomácněly takové postupy jako vymýšlení si zpráv a dokonce falešných zpráv tajných služeb, což Trump nazval pokusem o puč. A možná spravedlivě, protože bojovná část demokratů si vyšetřování představuje jako podstrkování vymyšlených konspirací. Uplynulé dva roky ukázaly, že nejméně část amerických tajných služeb si odstranění Trumpa přeje, napsal britský list a pokračoval: Agenti v čele služeb by mohli udělat vše pro to, aby impeachment prošel nejen Sněmovnou reprezentantů (kde mají demokraté většinu), ale i druhou komorou Kongresu Senátem (kde mají většinu republikáni). Daily Mail svou myšlenkovou konstrukci dovádí až k očekávané odmítavé reakci armády na impeachment.

Co demokraté zřejmě nechápou

Činnost demokratů, kteří podle všeho dodnes nejsou schopni pochopit, že prohráli prezidentské volby a že se jim to může stát i v příštím roce, nepřispívá k politické síle USA. Už dosáhli toho, že pokud bude napřesrok zvolen Trump znovu prezidentem, bude si třetina Američanů myslet (viz průzkum CNN), že jim vlastně vládne agent KGB jmenovaný Putinem.

Ale právě v tom se možná tají slabina demokratů. Není podstatné, co soudí menšina voličů. Většina může mít pocit, že ji demokraté hloupě straší. Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko nedávno ve volební kampani do omrzení opakoval: »Buď já, nebo Putin«. Volby prohrál drtivě, uzavřel Daily Mail.

(pe)