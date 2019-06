Ilustrační FOTO - Pixabay

Varufakisův boj

Řecká vláda podpoří 630 000 eury (zhruba 16,1 milionu korun) nový film známého francouzsko-řeckého režiséra Costy-Gavrase inspirovaný knihou řeckého exministra financí Janise Varufakise o dluhové krizi v Řecku.

Informoval o tom list La Repubblica. Costa-Gavras už pracoval v Aténách, jeho štáb již natáčel v centru metropole u řecké centrální banky. Příspěvek vlády pokryje zhruba třetinu rozpočtu snímku.

Varufakisova kniha Adults In The Room: My Battle With Europe's Deep Establishment (Dospělí v pokoji: Můj boj se zakořeněným evropským establishmentem) vyšla v roce 2017 a bývalý ministr financí v ní popisuje nesnadné vyjednávání Řecka a jeho mezinárodních věřitelů v první polovině roku 2015. »Natočím řeckou tragédii moderní doby,« řekl Costa-Gavras. »Půjde o příběh lidí a země chycených v bludném kruhu euroskupiny (grémia ministrů financí eurozóny), která Řecko uvrhla do diktatury úsporných opatření,« dodal. Ironií osudu je, že film spolufinancuje vláda, která úsporná opatření musela zavést, dodává deník La Repubblica.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Varufakis byl ministrem financí nynějšího premiéra Alexise Tsiprase po vítězství formace SYRIZA ve volbách v lednu 2015. V polovině téhož roku ale odstoupil poté, co se s Tsiprasem rozešel kvůli sporu o způsob, jak se s mezinárodními věřiteli vypořádat. K jeho abdikaci přispěl i tlak Mezinárodního měnového fondu a Evropské unie. Varufakis chtěl opustit euro, což Tsipras nepřipustil a raději se s věřiteli dohodl na podmínkách splácení dluhů. Třetí záchranný balíček tehdy doprovázela další úsporná opatření.

Costa-Gavras svá společenská a politická dramata často zakládá na skutečných příbězích. Finanční krizí se řecko-francouzský režisér zabýval už ve svém posledním snímku Kapitál z roku 2012.

Loni v březnu Varufakis založil novou politické stranu. Její název je Evropská fronta realistické neposlušnosti se zkratkou MeRA25. Cílem formace je omezit byrokracii a zajistit transparentní rozhodování na unijní úrovni.

(čtk)