Pravicí manipulovaní občané versus Babiš

Mnozí účastníci protestů proti Andreji Babišovi mnohdy ani netuší, co je v pozadí. Netuší, že pravicové strany (především ODS, STAN, TOP 09 a za asistence Pirátů) se snaží dostat prostřednictvím demonstrací a pádu současné vlády (ANO, ČSSD a s pomocí KSČM) k moci. Víme, jaké drastické kroky proti sociálně slabým občanům a také proti střední třídě dělaly podobné neoliberální vlády za Klause, Topolánka a Nečase.

Pravicové strany sponzorují (korumpují) různí oligarchové a korporace, které jsou konkurenty Andreje Babiše. Když si prohlédneme transparentní účet pořadatelů demonstrací proti Babišovi, zjistíme, že se jejich podpora skládá jednak z jednotlivců, jednak ze soukromých firem. Naleznete zde firmy, které mají co dočinění s byznysem, finančním sektorem, pronájmem nemovitostí, které si asi přejí napojit se na pravicové strany v případné budoucí vládě.

Pokud demonstrujícím vadí předseda vlády, který se prý dopustil neoprávněného čerpání dotací, proč těm samým lidem nevadí, že do vrcholových pozic jsou zvoleni lidé, kteří státu způsobili velkou škodu? Například A. Vondra (ODS) právě zvolený do europarlamentu přece musel před několika lety ukončit svou kariéru v důsledku skandálu v kauze Promopro, kdy stát podle některých zdrojů přišel až o miliardu korun.

Když začneme dále zjišťovat, zjistíme, že pořadatelé demonstrací organizují různé mediální hvězdy, herce, zpěváky, hudební skupiny, aby přišli na tyto demonstrace. Je tedy logické, že více lidí se přijde podívat na ně, než by jinak na demonstraci přišlo. O některých účastnících těchto protestů si myslím své, zvláště poté, kdy jsem viděl transparenty s nápisem »už táhni do pr….!«. Musím se ptát, co tím demonstrující myslel a zda bude opět stát se stejným transparentem na náměstí, až bude opět vládnout pravicová vláda, která zavede škrty, privatizaci státu a legitimizuje korupci?

Nejúsměvnější na celé věci je, že ony demonstrace podporuje pravicová politická reprezentace, ale nejen ona. Dokonce mezi protestujícími nalezneme i některé čelné představitele ČSSD. Například plzeňského hejtmana Josefa Bernarda nebo bývalého europoslance Libora Roučka. Z toho plyne, že část sociální demokracie dala vale levicovým hodnotám a chce nastolení pravicové vlády.

Odpovězme si na otázku, kdo stvořil Andreje Babiše? Byla to sama minulá politická reprezentace ODS (a později také TOP 09 i STAN) a ČSSD, která se u moci střídala po dobu 20 let od vzniku České republiky. V této době se odehrávaly různé podvody či legální korupce a problém byl na světě. Demonstrující si teď to buď neuvědomují, nechtějí uvědomovat nebo, což je nejhorší, ani nevědí, kdo za současnými demonstracemi organizačně se vším stojí. Musejí si ale vybrat. Buď současnou levicovější vládu ANO, ČSSD s podporou komunistů, nebo bývalou zkrachovalou pravicovou vládu ODS, STAN, TOP 09 s případnými partnery.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora