Breberky jsou zase tady!

Označení kdejakého hmyzu slovem breberka převzali naše vnoučata od prababičky, kterou žel poznali jen krátce. Označují jím jakkoliv létající či lezoucí hmyz. Ba i žížaly. A věřte nevěřte že až na nejstaršího vnuka jsou vnoučata ráda, že breberky zase jsou. Ve městě je skoro nebylo vidět. Po dešti vyhledávají žížaly na cestě (dlouho jsem je neviděl, bylo sucho) a nevadí jim ani bzučící včely kolem stromů lípy.

Letos se objevilo i více motýlů, bělásků, modrásků a kdoví jak se jim říká či jak se jmenují. Ve školce nejmladší s ostatními dětmi hlídá housenky a čeká až se z nich vytvoří motýly. I skvostné pavučí sítě a mistry, kteří je připravují, dítka obdivují. Tak tomu bylo i za časů našich babiček a prababiček, i našich maminek, byť některým breberkám nefandily. Z dětství si pamatuji, jak babička v květnovém teplém večeru natahovala mezi stromy na dvorku staré prostěradlo a sbírala pod ním chrousty, kteří do něj narazili. Ráno je »předložila« slepicím jako lahůdku.

Proti obtížnému hmyzu nebojovaly naše babičky moderními chemickými prostředky, ale lidovou zkušeností. Je to pár dnů, co se u nás objevili první komáři. Pokud by »nebzíkali« a nepochutnávaly si na naší krvi, měli šanci přežít. Dlouho u nás nebyli návštěvou. Marně jsme je honili po bytě, zhasínali a rozsvěcovali světlo, abychom je vyhnali ze zákoutí. Byli rychlejší. Nakonec jsme použili starý, babičkou ověřený, trik. Několik kousků starých hadrů jsme namočili v prolisovaném česneku smíchaném s vodou (jeden díl česneku a pět dílů vody) a pověsili na noc v místnostech. Mimochodem – drahé repelenty proti komárům snadno nahradíte právě šťávou z česneku smíchanou s vodou. Důkladně promíchejte, dejte do rozprašovače, a postříkejte jím odhalené části těla. Pravda – budete vonět česnekem, ale zhruba šest hodin se vám komáři budou vyhýbat. Dobré řešení pro procházky lesem či koupání u rybníka.

Ještě dvě babské rady nás zaujaly. Pokud si ruce, obličej a všechny ostatní z oděvu vyčnívající části těla omyjete pelyňkovým odvarem, hmyz se vás prý ani nevšimne. Babičky bojovaly proti komárům i měsíčkem (Calendula officinalis) který navíc barevně doplňoval jejich zahrádku, o léčivých účincích měsíčku ani nemluvě. Komáři se takovým zahrádkám raději vyhýbají.

Skvělým »odháněčem« kdejakého hmyzu je pelyněk. Stačí jedna větvička zapálená na kovové lopatce a projít s ní byt. Příjemná vůně hořící byliny dezinfikuje byt a navíc odpuzuje hmyz. Silný odvar z pelyňku, kterým omyjete podlahy, vyžene veškerou nežádoucí »havěť«. Našel jsem babskou radu, která radí přidat odvar z pelyňku i do vody, kterou je omývána stěna před malováním. Ještě mnoho let poté bude prý malba odpuzovat všechny nezvané, i ty skryté, nezvané hosty. Míněn je samozřejmě hmyz.

Většina přípravků na hubení hmyzu (a je jich na trhu opravdu mnoho, s různými účinky) obsahuje zdraví škodlivé látky, astmatici vědí o čem je řeč. Přitom existují látky veskrze přírodní, které zmíněné breberky nejen zlikvidují, ale především odpudí. Například - na moly tradičně platí lněné sáčky naplněné sušenou kopřivou, nebo levandulí, listy ořechu, kaštany. Skvělá je majoránka – každý ji doma má a každý ji zná. Na moly platí i vysušené citrusové slupky…

Mouchy (a je jich v městských bytech opravdu málo) netřeba honit plácačkou, stačí rozvěsit po bytě malé pytlíčky s nasekanou mátou nebo na kousek látky nanést pár kapek eukalyptového oleje a zavěsit ji do místnosti. Mimochodem – víte, že mouchy jsou »alergické« na žlutou barvu? Asi ano, pokud čtete náš deník pravidelně. Ta je odpuzuje.

Mravenci jsou černou můrou lecjaké domácnosti. V moderní době je »lovíme« na různé chemické »pastičky«. Babičky prý používaly obyčejný roztok mýdla a vody, kterým je postříkaly. Do míst, kde se mravenci shromažďovali, pak dávaly slupky s okurek anebo plátky okurek. Věděly, že na většinu druhů mravenců, které obtěžovali domácnosti, působí i kyselé okurky. Věřit tomu je těžké. Mravence jsme u nás v bytě naštěstí neměli. Důvěryhodněji působí sáčky se sušenou mátou. Anebo cestičky mravenců posypte kyselinou boritou. Tu na svých tělíčcích mravenci odnesou až do hnízda, kde zahubí královnu, a tím i jejich celou otravnou kolonii. Mravenci údajně také nesnášejí ostrou papriku, skořici, ale ani kávový lógr. Jako prevence proti mravencům působí silně aromatické koření, například jalovcový list, skořice, majoránka nebo hřebíček. Dáte-li je na okno, mravenci se prý ani nepokusí do bytu dostat.

Můžeme pochybovat o tom, zda všechny babské rady přinesou očekávaný efekt, ale proto moudrosti a zkušenosti našich babiček nepřestaneme věřit.

