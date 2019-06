Peníze na sociální služby

Dne 29. května byla zveřejněna glosa Pavly Šlahúnkové, tehdy již neúspěšné kandidátky na křeslo v Evropském parlamentu, komentující zrušení příspěvku zdravotních pojišťoven na brýle. I když činil jen zlomek skutečné aktuální ceny obrouček, je to více či méně citelný zásah do peněženek oněch přibližně dvou třetin práceschopné populace, pobírající méně než průměrnou mzdu (nebo chcete-li plat; žádné žonglování se slovíčky nezakryje fakt, že to není totéž). Pod internetovou verzí glosy se okamžitě vyrojily Pavlu odsuzující názory; vcelku se shodly na údajné neznalosti problematiky.

Šestého června přinesly HaNo zprávu, že »Maláčová chce ze státní kasy víc peněz« (konkrétně 1,5 mld. Kč) na sociální služby. V politických kruzích se okamžitě zvedla vlna odporu pro údajné »navýšení schodku státního rozpočtu«.

Armáda ČR chce nakoupit bojová vozidla pěchoty, bratru za 50 mld. Kč, a 12 vrtulníků americké provenience, podle deníku Právo za necelých 500 milionů Kč za kus. Bez výzbroje. Jedna laserem naváděná střela, již s těmito stroji používá US Navy, stojí cca 2,5 milionu Kč.

»Měli bychom vydat 25 a více mld. £ na výměnu tridentů (ponorkové rakety s jadernými hlavicemi)? Nebo bychom měli navýšit a vydat tyto peníze za výstavbu a vybavení čtyřiceti nových nejmodernějších nemocnic a čtyř set nových škol s nejrozvinutějším technickým zařízením a sto dvaceti tisíc státních bytů pro mladé rodiny a přestárlé (…)?« zeptal se Rob Griffith, generální tajemník KS Británie, delegátů jejího sjezdu v roce 2006.

Položením stejné otázky v České kotlině jsem byl už jednou označen za populistu. Dobrá, jsem tedy populista. Ale měli bychom vydat výše uvedené sumy za chiméru »šíření demokracie made in USA« ve strukturách NATO, nebo je raději vydat za… (dosaďte podle vlastního uvážení)?

Vladimír SEDLÁČEK