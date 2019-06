Krajskou nemocnici ve Zlíně mají »řešit« i děti?

Rychlým krokem se blíží jednání Zastupitelstva Zlínského kraje, na kterém se má schvalovat, či možná raději neschvalovat, výstavba nové krajské nemocnice. Monstr-projekt, který si naplánoval hejtman Čunek a jeho pár věrných. Ani klub KSČM není zásadně proti nové nemocnici, takto se nikdy nikdo z našich zástupců nevyjádřil. Jistota, že se tím kraj nedostane do finančních problémů a že to nepoškodí funkčnost ostatních krajských nemocnic, je pro nás ale prioritou.

Pan hejtman nás nedokázal přesvědčit. On se totiž vlastně ani nesnažil. Pokud si totiž kdokoli dovolil nějakým způsobem napadnout jeho skvělý nápad, se zlou se potázal. Místo očekávané odpovědi jen napadání a osobní invektivy. Stále tedy zůstává řada otazníků a nezodpovězených otázek. To ale hejtmana Čunka nezastaví. Můžete se ptát, na co chcete, odpovím, jen na co chci já. Tohle je přesné vyjádření podoby posledních jednání zastupitelstva v bodech, které se nové výstavby týkají. A i v ostatních bodech programu to vlastně nebývá jinak. Pan hejtman má ale klaku svých věrných. To je správné. V politice to tak prostě chodí, a to je prostě neopomenutelný fakt. To se mu snad ani nedá vyčítat. Ale pokud jeden z jeho rádoby pobočníků zatáhne do této »kauzy« i děti, tak už je něco špatného v zemi české.

Radní pro oblast školství za STAN Petr Gazdík, jinak tedy samozřejmě velký zastánce výstavby nové nemocnice, vyhlásil výtvarnou soutěž pro děti základních škol z Malenovic na téma: »Namaluj, jak si představuješ novou nemocnici«.

Podpora dětské tvořivosti a kreativity má rozhodně naši podporu. Podbízivost tématu už ovšem dne. Zatáhnout do přestřelky, která probíhá mezi krajskou koalicí a opozicí, malé děti, považuji za ubohé. Témat k takové soutěži, na které má pan radní bezesporu právo, se nabízí celá řada. Proč tedy téma nové nemocnice? Nedokážou si snad koaliční partneři zajistit dostatek argumentů, že k tomu potřebují obrázky od malých dětí, aby všem ukázali, jak krásná ta nová nemocnice vlastně bude?

Obrátila se na mě řada lidí, že to je snad protiprávní, propagovat politickou stranu ve školách. Ne, já si opravdu nemyslím, že by takové chování bylo na hraně zákona, myslím, že je na hraně slušného chování.

Kateřina AMBROŽOVÁ SRNCOVÁ, členka komise pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zlínského kraje