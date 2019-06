Ubohost

Ve vzduchu se stále vznáší myšlenka, jakou to úlohu vlastně nyní hraje Senát. Asi nejsem jedinou, koho řada usnesení senátorů a senátorek z poslední doby překvapuje. Již jsme si zvykli na to, že Senát staví na odiv své postavení. Cokoli, co probíhá ve Valdštejnské zahradě, probíhá »v Senátu«, protože zrovna nějakou delimitací státních budov byl i Valdštejnský palác se zahradou přidělen této státní instituci. Senátoři pořádají v této nóbl pražské zahradě setkání s občany. Musí snad jiní zástupci lidu provádět podobné efektní akce, aby se setkali se svými voliči?

Měli jste někdy v ruce časopis vydávaný Senátem? Kvalitní papír a fotografie dokládající více společenských setkání než politiky. Senát jako by stále musel dokazovat, že je špičkový, dělný, nenahraditelný. Formálně usiluje o prestižní postavení, ale jeho neformální autorita je u mnohých občanů na bodu nula.

Nemohu zapomenout na lidsky nechutné pitvání profesní kariéry profesora Aleše Gerlocha, když se ucházel o post ústavního soudce. Naprosto nevkusné bylo usnesení (na návrh místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky), že se nedoporučuje, aby se senátoři a senátorky účastnili pietních akcí pořádaných organizací protifašistických bojovníků. Nyní se Senát chce zabývat žalobou na prezidenta republiky. Návrh podepsali Václav Láska, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Jiří Dienstbier... Kromě prvního mají pánové asi se Zemanem nevyřízené účty, když je přetrumfl v prezidentské volbě. Jak to nazvat jinak než ubohost.

A nyní další »kousek«. Dvoje tajné hlasování o Lence Procházkové, kterou prezident navrhl na uvolněné místo členky Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Drtivá většina senátorů nominaci této někdejší chartistky odmítla. Kdo jiný by však v ÚSTRu měl zasedat? Prý paní Procházkové ani nikdo ze členů Senátu poté nepodal ruku.

Sledovala jsem záznam jejího středečního vystoupení. Zmíněný místopředseda Růžička se tvářil u jejího projevu tak, že bylo patrné pohrdání tím, co Lenka Procházková říkala. Její řeč byla chytrá, protože Lenka je inteligentní žena a talentovaná spisovatelka. Už jen výčet »způsobů, jimiž totalita zavádí uniformitu«, před čímž varovala, obsahuje myšlenky, které musely aspoň někoho trknout. Vybrala jsem některé: přepisování historie podle potřeb budoucího diktátu; dehonestace těch, kteří záměr vytuší a varují před ním; mediální podpora záměru šířením tzv. jediné pravdy; vytipování vnějšího nepřítele a ostrakizace těch, co nesouhlasí; podpora předskokanů, jinak řečeno páté kolony; dvojí metr při hodnocení stejných skutků; odhalování vnitřních nepřátel a vytváření jejich seznamů; manipulace lidí k nátlakovým akcím a mediální propagace takových akcí; vytváření prostředí nenávisti, které inspiruje i k fyzickému napadání lidí pro odlišný politický názor; pěstování démona souhlasu pomocí strachu. Porozuměli, nebo to bylo »házeti perly sviním«?

Stávající sestava Senátu po posledních senátních volbách nastoupila trend dolů. To vyvyšování se je minimálně u některých členů Senátu příliš znát. Když si uvědomíme, jakým mizivým procentem voličů jsou senátoři voleni (zvláště ve druhém kole), že stačí často širší rodina, aby se dotyčný stal ústavním činitelem, může stávající složení horní parlamentní komory požívat úctu veřejnosti?

Monika HOŘENÍ