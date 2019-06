Pevnost Munot v konzervativním Schaffhausenu. FOTO - wikimedia commons

Stávka. Švýcarky žádají víc peněz, času a uznání

Ženy po celém Švýcarsku stávkovaly. Prostřednictvím stávky například požadovaly spravedlivější platové podmínky nebo lepší možnosti, jak sladit profesní a rodinný život. Do podobného protestu se před 28 lety zapojilo kolem půl milionu nespokojených žen.

Na výzvu organizátorek v 11 hodin SELČ měly ženy odejít ze svých pracovišť. Jak informoval Švýcarský rozhlas, příkladem jim šla řada poslankyň parlamentu. V noci aktivistky v centru Lausanne zapálily hranici a házely do ohně kravaty a podprsenky. Ráno zablokovaly rušnou křižovatku v centru Basileje, v Bernu na několik minut vyšly do ulic prodavačky z obchodů a vytvořily lidský řetěz. Vůbec první strážkyně věže v pevnosti Munot v konzervativním Schaffhausenu místo vlajky města vyvěsila prapor fialové barvy, která se stala symbolem protestů. Připojily se k nim i účastnice demonstrací z roku 1991. »Pořád jsme se nedostaly dál,« posteskly si.

Na akcích, které se konaly pod heslem Více peněz, času a respektu a které vyvrcholily večer velkou manifestací před parlamentem v metropoli Bernu, byli vítáni i muži solidární se ženami. Ale organizátorky jim vzkázaly, že mají pomoci tak, aby »ženy mohly stávkovat. Mohou hlídat děti nebo převzít jiné důležité úkoly«. Protestující ženy také chtějí, aby byly spravedlivěji rozděleny domácí práce i péče o rodinné příslušníky a lépe placené profese považované za typicky ženské. Některé z nich si přejí, aby byla zdarma antikoncepce a potraty, napsala agentura DPA.

Jistá švýcarská novinářka v rakouském deníku Wiener Kurier řekla, že »na základě práva si jsou muži a ženy ve Švýcarsku rovni. Ve skutečnosti to ale vypadá jinak«. Ze statistik například vyplývá, že ženy s vysokoškolským vzděláním ve Švýcarsku vydělávají v průměru asi o 19 procent méně než muži s univerzitním diplomem. Ženy na vysokých a středních profesních pozicích mají o 18,5 procenta méně peněz než jejich mužští kolegové. Německý časopis Der Spiegel na svých internetových stránkách připomíná, že co se týče rovného postavení mužů a žen, Švýcarsko v porovnání s ostatními evropskými zeměmi zaostává. Ženy ve Švýcarsku mohou volit teprve od roku 1971, v jednom z kantonů dokonce od roku 1990. Čtrnáctitýdenní mateřská dovolená byla zavedena až v roce 2006, novopečení tatínkové mají nárok na jediný den volna. Péče o děti patří ve Švýcarsku k nejdražším na světě, ženám, které mají více než jedno dítě, se pak často vůbec nevyplácí chodit do práce.

(čtk)