Ilustrační FOTO - Pixabay

Problém peněz na sociální služby trvá

Sociální výbor Sněmovny se na konci června bude znovu zabývat dofinancováním sociálních služeb pro letošní rok. Požádala o to místopředsedkyně výboru, stínová ministryně práce KSČM Hana Aulická Jírovcová na základě jednání Asociace krajů.

»Asociace krajů vydala prohlášení, že verze, kterou Sněmovně sdělily ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a financí Alena Schillerová (ANO) 7. června, tj. dofinancování ve výši jedné miliardy korun z rozpočtů obou rezortů a 1,5 mld. Kč z evropských zdrojů, je špatně. Kraje nemohou 1,5 mld. Kč z evropských fondů vyčerpat tak, aby zafinancovaly chybějící peníze hlavně na platy sociálních pracovníků, potřebují opravdu už k oné jedné miliardě ještě jednu miliardu z národních zdrojů, tj. ze státního rozpočtu. Pokud se tak nestane, opravdu hrozí kolaps sociálních služeb v ČR,« informovala Aulická Haló noviny.

Stínová ministryně práce KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Krajští radní pro sociální věci a náměstci hejtmanů nesouhlasí s dofinancováním sociálních služeb podle dohody Schillerové a Maláčové. Podle nich domluvené řešení letošní chybějící dvě miliardy korun pokryje jen zčásti. V prohlášení žádají šéfku resortu práce a vládu, aby do konce června zajistily celou sumu. Maláčová tento týden po jednání s Asociací krajů novinářům řekla, že stát a její resort víc než dohodnutou jednu miliardu krajům nepošlou, ministerstvo však chce usnadnit čerpání peněz z EU a zkrátit lhůty pro jejich získání.

MPSV podle Aulické peníze alokovalo z dotačního programu Zaměstnanost už v lednu, ale tyto peníze jsou rozdělené na tři roky, po které je kraje mohou průběžně čerpat. »Ale tyto peníze nepokrývají všechny sociální služby a kraje potřebují letos peníze na mzdy pracovníků, ne na samotné služby. Všechny kraje navíc ani nemohou čerpat. Třeba náš Ústecký kraj to má zaalokováno až od 1. ledna 2020, tím pro ně zbývají jen peníze z oné jedné miliardy přislíbené ministryněmi z domácích zdrojů. Pro nás na Ústecku to opravdu znamená kolaps, protože nám stále chybí přes 100 mil. Kč, podobně jsou na tom i další kraje,« zdůraznila Aulická s tím, že onu druhou miliardu je opravdu potřeba zajistit z domácích zdrojů.

Získání peněz z eurofondů chce čas

Podle zástupců krajů evropské peníze z programu Zaměstnanost bude možné čerpat do června 2022. Radní poukazují na to, že získání dotací z EU trvá a finance se dají využít jen na některé sociální služby a nedají se obdržet na provoz domovů pro seniory, pacienty s demencí či postižené. »Z toho je zřejmé, že je nereálné, aby peníze z EU pokryly polovinu výpadku pro rok 2019, tedy jednu miliardu korun,« uvedli radní a náměstci hejtmanů. Podle nich je právě v domovech »situace s nedostatkem finančních prostředků kritická«.

Ministryně Jana Maláčová však trvá na svém. »V tuto chvíli počítám s tím, že rozhodnutí, které padlo na úrovni vlády – a byla toho účastna i paní předsedkyně Asociace krajů (Jana Mračková Vildumetzová), je konečné,« řekla ministryně. Dohodnutá miliarda by měla podle ní dorovnat nedostatek peněz na navýšení platů a příplatků, evropské peníze pak výpadek dotací na projekty.

»V tuto chvíli se bavíme o tom, že jedna miliarda je opravdu potřebná. Za tuto situaci a tento návrh, který byl 7. června dán na půdě Sněmovny, zodpovídá vedení Asociace krajů, protože na to dalo palec. Bohužel k našemu velkému nepotěšení. Když člověk neví, o čem to je, neměl by tu práci dělat,« mluví bez servítků Aulická.

»Pokud můžeme na některé sociální služby čerpat evropské peníze, tak je čerpejme. Nejdříve to vyhodnoťme. Pokud by to nešlo, použijme národní finance,« řekla novinářům tento týden šéfka Asociace krajů Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Rada Asociace krajů by vyhodnocení měla projednat na svém říjnovém zasedání.

Podle sociální statistické ročenky pracovalo v roce 2017 v sociálních službách téměř 97 tisíc lidí. V ČR fungují azylové domy, denní stacionáře, domovy pro seniory, krizová pomoc, centra pro děti, osobní asistence, terénní programy, stacionáře, pečovatelská služba, poradenství, chráněné bydlení, noclehárny, terapeutické komunity či pracoviště rané i následné péče.

(ku)