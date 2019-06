Ilustrační FOTO - Pixabay

Ministerstvo chystá změny v ochraně dětí

I letos mají klokánky a podobná zařízení pro okamžitou pomoc dětem v tísni dostat mimořádné dotace na dofinancování. Ministerstvo práce jim chce dodatečně poslat ze svého rozpočtu kolem 25 milionů korun, tedy stejně jako loni.

Ministerstvo také chystá novelu o ochraně dětí. V návrhu počítá i se zvýšením státního příspěvku na pobyt dítěte z nynějších 22 800 korun měsíčně na 28 000 korun. Částka se však krátí za dobu, kdy dítě v domově nepobývá. Zařízení poukazují na to, že i když se zrovna o dítě nestarají, lůžko pro ně stále mají připravené, musí dům udržovat v provozu a platit zaměstnance. Peníze jim pak chybějí. V ČR funguje šest desítek dětských azylových domů včetně klokánků. Jejich provozovatelé si na systém financování a nedostatek peněz dlouhodobě stěžují a pravidelně žádají o další částky.

Příspěvek v připravované novele o ochraně dětí plánuje tedy ministerstvo zvýšit o 5200 Kč, se změnou pravidel vyplácení však nepočítá. »Pokud v zařízeních ubývá dětí, při částce na lůžko pak výdaje na dítě výrazně stoupají. Oba modely mají svá pro a proti,« řekla náměstkyně ministerstva práce Jana Hanzlíková (ANO) sněmovnímu sociálnímu výboru, který tento týden o náhradní rodinné péči jednal.

Novela se bude podle místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny, stínové ministryně práce KSČM Hany Aulické Jírovcové týkat změny financování ZDVOP, tedy zařízení pro okamžitou pomoc dětem v tísni. Měla by přinést úpravu některých parametrických změn u příbuzenské pěstounské péče, samozřejmě včetně finanční, i zvýšení odměn přechodných pěstounů, zavedení příspěvků pro mladé, kteří opouštějí dětské domovy či pěstounské rodiny a ještě studují. »Dále se má týkat navýšení příspěvku pro doprovázející organizace, které mají pod sebou pěstouny, ze 48 tisíc, které dostávají nyní na jednu rodinu, na 60 tisíc korun. Má rovněž dojít k navýšení příspěvku pro dlouhodobé pěstouny,« dodala Aulická. Podle legislativního plánu by vláda měla dostat návrh změn zákona o ochraně dětí v září, platit by měl pak od pololetí příštího roku.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Otázkou jsou peníze pro doprovázející organizace

»Řešíme zvýšení odměn přechodných pěstounů. Od roku 2013 se nezvýšily, ceny se ale zvedají. Měsíčně 20 000 korun hrubého je nízká částka,« uvedla náměstkyně ministerstva práce Jana Hanzlíková (ANO). Jak vysoká by měla odměna přechodných pěstounů být, nepřiblížila. Nechtěla popsat zatím ani to, jak by se upravila pěstounská péče příbuzných. »Je to velmi citlivá oblast, která není s paní ministryní (Janou Maláčovou z ČSSD) ještě vydiskutovaná. Nerada bych řekla něco, na čem se pak neshodneme, « řekla Hanzlíková. Podle ní existuje několik variant, které jsou různě administrativně a finančně náročné. Zavedení nového příspěvku pro mladé po odchodu z dětského domova či od pěstounů, aby mohli dostudovat, by mohlo podle zvoleného řešení ročně stát od 140 milionů do půl miliardy Kč. Podle připravovaného návrhu by se mohl vyplácet po opuštění zařízení či náhradní rodiny jednorázový příspěvek 25 000 Kč. Měsíčně by se po dobu studií pak mohlo platit 15 000 Kč.

Navýšení příspěvku pro organizace, které pěstouny doprovázejí a věnují se jim, by mělo vyjít na 136 milionů ročně. Vzniknout by měl návod, co všechno by měl doprovod zahrnovat. »My si počkáme na září, kdy ministerstvo výboru předloží konečnou verzi těchto změn. Ale už teď musím říci, že jsou věci, které se KSČM už nyní nelíbí. Konkrétně jde třeba o ono zvýšení odměn pro doprovázející organizace ze 48 na 60 tisíc, nebo stávající parametry financování ZDVOP. Ty totiž změněny nebudou, jen dojde k navýšení peněz. My jsme však chtěli změnit i parametry, na základě kterých jsou zařízení pro okamžitou pomoc dětem v tísni financovány,« řekla našemu listu Aulická.

Proti navýšení částky pro doprovázející organizace je i poslankyně Jana Pastuchová (ANO). Už v minulosti příspěvek kritizovala. »Nemám problém, aby se přidalo pěstounům, peníze doprovodným organizacím jdou ale vesměs do budov a zařízení, nejdou přímo dětem,« řekla. Olga Richterová (Piráti) míní, že pokud se upravují částky, měl by resort stanovit i cíle. »Co má částka 60 000 korun pokrývat?« zeptala se. Podotkla, že zatímco pěstounské rodiny s velkým počtem dětí či postiženými dětmi podporu organizací mohou vítat, pro rodiny s jedním dítětem v pěstounské péči by mohla představovat »státní buzeraci«.

(ku)