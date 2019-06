Helena Kočová v barvách Kuby

Musím se teď k něčemu přiznat - učím fotografii už dlouho, ale fotografie Heleny Kočové, které dovezla z Kuby, mě značně s překvapením zaujaly - nejen pro svou cyklickou systematičnost, ale zároveň pro vrozený smysl výtvarné kompozice a skladbu obrazu. Vůbec jsem netušil, že je redakční kolegyně tak dobrá výtvarná fotografka.

Začnu u systematických cyklů fotografií, jež jsou dohromady jedním velkým cyklem. Tedy několik malých tematických cyklů je ve výsledku jedním velkým uceleným cyklem. Cit a vnímavost pro podstatu obsahovou doplňuje autorka nejen skvělou obrazovou skladbou. Ale fotografuje věci, které bez příkras viditelně odhalují podstatu života na Kubě, a v tomto je velká cennost. Je tu znát, že autorka má rovněž značné povědomí o výtvarné fotografii, protože měla tento předmět na střední škole.

Ale zpět k dílu. Tak za prvé, můžeme nahlédnout tam, kde autorka odkrývá byť jen kvintesenci přerodu kubánských změn v systémovém pojetí. Ano, čas plyne a každá doba má své. Zde však je vidět, že sociální rovnost a revolučnost Kuba pomalu opouští, touží se vysmeknout z ekonomické smyčky, která trvá víc než 55 let. Krásné hotely jsou zde na uvedených snímcích konfrontovány s bydlením na periferii. Prostě turistika přináší do země finanční prostředky, ke kterým se mnozí zatím nedostanou. Kuba vsadila na turistiku a zde dochází u určité části kubánské společnosti ke změně hodnot.

Můžeme vidět překrásnou flóru, zajímavou faunu, sentimentální přenádherné západy slunce, barvy Kuby i v uměleckých dílech, architekturu původní, ale i současnou. Malý cyklus plavby po řece je zajímavě nezvyklý, doplňuje ji tradiční i průmyslová výroba tabáku. Kuba je voňavá až sem k nám do Prahy i do těchto prostor. A Kubánci, ti se umějí radovat ze života jako málokdo, i to doslova čpí z těchto fotografií…

Taneční latinsko-americké rytmy se ve fotografiích, spolu s aromatem rumu, vůní tabáku a bílých přímořských pláží, snoubí s obyčejnou kubánskou radostí. A to vše je zabaleno do prosté lidské všednosti a umění radovat se z okamžiku, po čemž tady v Evropě lidé tak často touží.

Přeji vám všem krásné nahlédnutí do jádra pestrých barev, ale i změn Kuby. Výstava fotografií je umístěna ve 2. patře budovy Politických vězňů 9 v Praze 1.

Roman BLAŠKO