ČSSD bude ve vládě, dokud to půjde

ČSSD zůstane podle svého statutárního místopředsedy Romana Onderky ve vládní koalici s hnutím ANO, dokud to bude možné. Onderka to uvedl v Partii televize Prima. Poznamenal, že ČSSD nechce odchodem z vlády vyklidit pole SPD Tomia Okamury.

»Buď ČSSD bude sedět v této vládě, nebo tam bude sedět pan Okamura,« uvedl Onderka.

Roman Onderka. FOTO - Wikimedia commons

Vládu by opustila v případě odsouzení premiéra Andreje Babiše (ANO), trestně stíhaného v souvislosti s údajným dotačním podvodem. Možná prý i dříve. »Jestli kauzy Andreje Babiše, které přibývají, překryjí fungování vlády, bude na zváženou, jestli v takovéto vládě nadále fungovat,« řekl s tím, že situací se bude v pátek zabývat předsednictvo sociální demokracie.

Onderka uvedl, že pokud se ČSSD rozhodne z kabinetu odejít, oznámí to nejprve hnutí ANO. Správný čas ale ještě nenastal, dodal. Řekl to v souvislosti se snahou opozice vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Předseda Sněmovny a místopředseda vládního hnutí ANO Radek Vondráček už před týdnem uvedl, že hlasování o nedůvěře vládě skončí znovu neúspěchem, protože opozice na to nemá v dolní komoře potřebnou podporu alespoň 101 hlasů. Šéfové opozičních stran označují hlasování alespoň za symbolické gesto.

(ste)