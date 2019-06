FOTO - Wikimedia commons

Brazilci stávkovali proti extrémům Bolsonara

Brazílii v pátek provázela generální stávka proti vládnímu návrhu důchodové reformy. Do odborářské akce se zapojily statisíce pracovníků státního sektoru, protesty se konaly po celé zemi.

Jednodenní stávka, první od lednového nástupu krajně pravicového polovojenského politika Jaira Bolsonara do funkce prezidenta, postihla veřejnou dopravu, školství, banky a částečně i státní ropnou společnost Petrobras.

Granáty proti lidem

Policie proti demonstrantům v Rio de Janeiru použila ochromující granáty. Ulice desítek měst přehradily demonstrace a hořící pneumatiky. V Sao Paulu, největším brazilském městě, se do akce zapojili pracovníci metra a úřady musely přijmout speciální opatření, aby zajistily dopravu fanoušků na stadion, kde se od víkendu hraje jihoamerické mistrovství ve fotbale (Copa América). Ve městě Nitéroi poblíž Ria nejméně dva lidé utrpěli zranění, když do skupiny demonstrantů blokujících ulici vjelo auto…

Diktátorovy lži

Bolsonaro tvrdí, že kontroverzní reforma ozdraví veřejné finance. Návrh počítá se zvýšením věku pro odchod do důchodu na 65 let u mužů a 62 let v případě žen, jakož i s příspěvky pracujících na důchod. Kritici tvrdí, že změny, které musí schválit obě komory parlamentu, nejhůře dopadnou (jak už to tak u pravičáků bývá) samozřejmě na ty nejchudší.

Vláda si od reformy slibuje, že v příštích deseti letech ušetří 237 miliard dolarů (asi 5,4 bilionu Kč). Změny jsou podle ní také klíčové pro oživení ekonomiky, která se stále ještě úplně nevzpamatovala z určité recese let 2015 a 2016.

Očekává se, že zákonodárci budou o reformě hlasovat v příštích týdnech. Nová pravidla by se měla zavádět postupně během 12 až 14 let. Bolsonaro věří, že Kongres reformu schválí.

Aktivní PCdoB

Ve stávce byli aktivní i brazilští komunisté. Jejich (a Lulovy partnerské PT) kandidátka na viceprezidentku Manuela D’Ávila sdílela na sociálních sítích snímky a videa z pátečního večerního protestu v jihobrazilské domovině světových sociálních fór Porto Alegre. Brazilci jsou v odporu proti politice Bolsonara a jeho polovojenské vlády skutečně vytrvalí po celé zemi. Zároveň jim vadí nespravedlivé věznění exprezidenta Luly, bez čehož by se Bolsonaro nikdy prezidentem nestal. Bývalá prezidentka Dilma Rousseffová se svým týmem připravuje knihu o aktuálních protestech.

(rj, ac)