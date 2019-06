Jsou volby zbytečnost?

Kdybych tuto provokativní otázku položil v době nedávno minulé, mnozí by si ťukali na čelo. Pamatuji lidi v ulicích skandující heslo »Svobodné volby«. Svobodné volby jsou, volit můžeme z téměř nekonečné palety politických stran a uskupení. Potud je to v pořádku. ALE… Ono ošidné ALE v sobě skrývá čertovo kopýtko. A tím je schopnost (neschopnost) poražených respektovat jejich výsledky a právo vítěze na výběr svých partnerů. I v zemích, na které hledíme spatra, je to běžný jev. A u nás?

Jsem rád, že KSČM není a nebude ve spolku škodičů a nepřátel lidí ve mzdě, seniorů a mladých rodin. Tím spolkem míním ODS, TOP 09 či strany s názvem Piráti (vzpomeňme: pirát = námořní lupič) a další. Strana tedy musela zvolit řešení »nejméně špatné«. Známe jej, proto ho nebudu zmiňovat.

Nyní krátký exkurs do minulosti. Vzpomínám si na tzv. televizní stávku, kdy tisíce lidí demonstrovaly na Kavčích horách za tzv. svobodná média. Politici se zviditelňovali spaním ve spacácích. Ohroženo nebylo nic, pouze posty pro kamarády. Co na tom, že se pak ČT stala pokleslým médiem, kde se pečlivě volí hosté tak, aby bylo dosaženo kýženého, kdy moderátoři nedovolí dopovědět těm »nesprávným« ani větu? Přesvědčit se lze na ČT denně.

Výše zmíněný spolek negentlemanů odmítl od samého počátku respektovat výsledek parlamentních voleb. Chtěli vyvolat chaos, bojkotem se jej snažili změnit. Spiknutí neúspěšných se ale nepodařilo. Poučeni minulostí tak vsadili na své oblíbené praktiky. Demagogii, lež a manipulaci s fakty. Anglické transparenty (pro koho?), nesmyslná hesla. Podsouvají lidem myšlenku, že naše demokracie je opět ohrožena. To možná je, ale otázkou je, kým. Ministryně Benešová je démon zla, a kdo nesmýšlí stejně jako ti na náměstích, je agent Číny a Ruska či nevzdělaný hlupák… »Jediná cesta« je nalezena a obratem se do čela demonstrantů staví takové morální etalony a vyznavači demokracie, jako jsou poslanci Kalousek či Stanjura. Naše pražská kavárna rovněž nezůstává pozadu. Své rozumy, plné urážek, medializuje J. Hrušínský a řada dalších.

Vracím se tedy k původní otázce. Jsou volby zbytečnost? Bez pokory k svobodně vyjádřené vůli lidí je smysl demokracie, a tedy i voleb, ohrožen. Vím, úspěch se neodpouští a těm lidem na náměstích se asi stýská po placení v nemocnicích, u lékařů, po daňovém trestání seniorů za práci, frontách u nefungujících okének SSP, evidence motorových vozidel, po uzdravovacích kúrách pro invalidy nechvalně známého ministra Drábka.

Vyznat se v dnešní době, kdy jsme obklopeni lží, manipulacemi a nátlakem, je složité. Proto musí KSČM být sebevědomým lídrem levice, tedy těch sil, které jsou stále schopny chápat reálný život běžného člověka a udávat další směr vývoje společnosti k jeho prospěchu.

Vladislav KOPAL, pověřen vedením OV KSČM Praha 8