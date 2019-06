Ilustrační FOTO - Haló noviny

KSČM trvá na nižším schodku státního rozpočtu

Komunisté trvají na snížení schodku státního rozpočtu pro příští rok na 30 miliard korun. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekla předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM). Ministerstvo financí počítá, stejně jako letos, v roce 2020 se schodkem 40 miliard korun, o změně neuvažuje.

»Z našeho pohledu je to definitivní, ale zároveň o tom budeme jednat. Ale s tím, že signalizujeme, že minus 40 mld. je pro nás těžko akceptovatelné. Trváme na minus 30 mld.,« řekla Vostrá, ovšem připustila, že KSČM, která toleruje vládní koalici, je ochotna o věci jednat. O tom, že KSČM bude požadovat, aby plánovaný schodek rozpočtu na rok 2020 nepřekročil 30 miliard korun, mluvil již dříve předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

»Jsou tady tlaky,« reagovala ministryně Alena Schillerová (za ANO), která byla dalším hostem Otázek. O nižším schodku neuvažuje. »Ráda bych přidala třeba ještě do investic při zpomalující ekonomice. To jsou věci, o kterých se musíme bavit politicky a koaličně, samozřejmě budeme jednat i s komunistickou stranou, která již jednou podpořila náš rozpočet, takže je takovým přirozeným partnerem. Ale v tuto chvíli při zpomalujícím ekonomickém vývoji to nepředpokládám, že bych o 10 mld. snižovala schodek,« řekla ministryně.

Parametry rozpočtu na příští rok představila ministryně financí s premiérem Babišem novinářům v polovině května. Podle ministerstva financí by výdaje státu měly v příštím roce činit 1,594 bilionu Kč a příjmy 1,554 bil. Kč. Plánovaný schodek by tak byl stejný jako letos.

Udržitelné navýšení platů

Učitelé by si měli přilepšit o deset procent a nepedagogové o sedm procent. Podle Schillerové se naplní závazek vlády, že průměrné mzdy učitelů v roce 2021 budou činit 45 000 Kč. Ostatním pracovníkům veřejné správy a služeb, jako jsou úředníci, policisté či hasiči, by se měla přidat dvě procenta. Inflace by měla podle resortu financí činit 1,6 procenta. Výdajovými prioritami rozpočtu roku 2020 jsou také nárůst důchodů o 900 Kč, nárůst rodičovské o 80 tisíc a také výdajů ministerstva obrany. Úkolem je snížení počtu pracovníků ve státní správě.

S prioritami jsou komunisté spokojeni, »je to umění možného,« uvedla v debatě Vostrá. K platům pedagogů poznamenala, že by rozpočtované prostředky skutečně měly jít na růst jejich platů a »nelátaly se jimi jiné finanční nedostatky«. Podle ní je důležité, aby navýšení platů bylo udržitelné i pro další roky. Nelze jednorázově přidat pro příští rok, a pak plošně škrtat, když ekonomika zpomalí, zdůraznila předsedkyně rozpočtového výboru.

Na navrhované podobě rozpočtu pro příští rok se neshodla tripartita. Zaměstnavatelům vadí plánovaný schodek 40 miliard Kč. Přidali by na investice do výstavby silnic. Odboráři zase nesouhlasí s růstem platů většiny pracovníků ve veřejném sektoru o dvě procenta a žádají osmiprocentní přidání. Ministerstvo financí počítá pro příští rok podle dubnových údajů s růstem ekonomiky 2,4 procenta. Další aktualizace bude v červenci. Schillerová dříve uvedla, že kdyby se predikce zlepšila, je ochotna o posílení platů či investic jednat.

Optimalizace státní správy

Schillerová zopakovala, že klade velký důraz na optimalizaci státní správy, aby se likvidovaly »mrtvé duše«, rušila neobsazená místa a skončil trend, kdy v průměru na jednoho vedoucího připadá pět podřízených zaměstnanců. Optimalizace prý postupuje. Z ušetřených prostředků pak polovinu hodlá MF vrátit do platů, aby se více zaplatili dobří úředníci.

Komunisté souhlasí s redukcí počtu státních úředníků – s výhradou, že to nesmí probíhat plošně. Právě v 90. letech došlo k enormnímu nárůstu počtu úředníků, připomněla Vostrá, byť to někdy plynulo i z objektivních důvodů. Je řada míst, kde úřednická místa redukovat lze.

Ministerstvo financí nastavilo redukci počtu pracovníků ve státní správě čísly »10–5–3«, což značí pokles o deset procent v centrálních úřadech, o pět procent v organizačních složkách státu a o tři procenta v příspěvkových organizacích státu. Nebude to však plošné, vysvětlila ministryně financí. Nejvíce se bude snižovat v centru, nejméně na územních pracovištích.

