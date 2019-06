Ilustrační FOTO - Haló noviny

Usvědčen ze lži

Za zradu a lež označil skutečný lhář - Donald Trump - poznámku listu The New York Times (NYT) o sílících počítačových útocích Spojených států na energetický systém Ruska.

»Je to fakticky akt zrady ze strany kdysi velkých novin, které se zoufale honí za senzacemi, dokonce i špatnými pro naši zemi. A taky to není pravda!« napsal Trump na Twitteru. Postěžoval si, že »zkorumpovaná média« nemyslí na následky svého počínání, čili jsou to »opravdoví zbabělci« a »nepřátele lidu«.

Ruský deník Kommersant ale připomněl, že to byl právě Trump, kdo minulý měsíc dal najevo, že právě on povolil kybernetické útoky proti Rusku během loňských voleb v USA. »Raději bych o tom nehovořil, ale můžete si být jistí, že to bylo a že k tomu došlo za mé vlády,« řekl podle ČTK televizi Fox News.

USA v posledním roce zvýšily počet počítačových útoků na energetický systém Ruska, psal NYT s odvoláním na bývalé a nynější vládní úředníky. Tajné služby se podle listu od roku 2012 snaží do ruských sítí propašovat programy, za jejichž přispění by bylo možné sbírat data. Ale v současnosti se Američané s »dříve nebývalou agresivitou« snaží do systému dostat škodlivé programy, s nimiž by bylo možné vyřadit z činnosti části energetického systému.

Podle zdrojů listu tyto akce zatím představují varování, ale v případě konfliktu by mohly posloužit k útoku. Klíčová otázka podle deníku zní, jak hluboko Američané do ruského systému pronikli - až pak by mohlo být jasné, zda se jim povede uvrhnout Rusko do temnot, anebo omezit činnost ruských ozbrojených sil. Odpověď však nebude jasná, dokud nebude aktivován kód ke spuštění sabotážních programů.

(rj)