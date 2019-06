FOTO - tomas-soucek.eu

Výstupní klauzule Součka je už 15 milionů eur!

Nejlepší hráč uplynulé sezony první ligy Tomáš Souček podepsal s fotbalovou Slavií Praha novou pětiletou smlouvu a v Edenu by měl na podzim zůstat. Klub navýšil výstupní klauzuli v kontraktu se 24letým defenzivním záložníkem na 15 milionů eur (přes 383 milionů korun).

»Hodnota Tomáše stále roste, je dobře, že jsme ho neprodali. Obdrželi jsme dvě nabídky na 12 milionů eur, Tomáš nám ale chce pomoci probojovat se do Ligy mistrů. Bude určitě lídrem týmu alespoň na podzim,« uvedl na tiskové konferenci předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Souček byl hlavní oporou Slavie, které pomohl k zisku ligového titulu a k obhajobě triumfu v domácím poháru. Pražané získali double po 77 letech. V uplynulé sezoně nejvyšší soutěže dal Souček 13 branek. V létě zkusí se Slavií postoupit ze závěrečného předkola do základní skupiny Ligy mistrů. »To, že mi Slavia dává nový pětiletý kontrakt, je pro mě velkou výzvou. Doufám, že se dostaneme do Ligy mistrů, to je náš velký cíl. Chceme opět udělat sezonu snů,« uvedl Souček.

»Je to pro mě nejlepší varianta, která může být a které věřím. Rozhodoval jsem se také hodně podle citu, Slavia je pro mě srdcovka. Vždy jsem říkal, že chci začít přípravu tam, kde budu hrát. Jsem za to rád, že se to vyřešilo rychle. Věřím, že jak tým, tak mě osobně to tady bude posouvat ještě výš a třeba ta patnáctimilionová suma v budoucnu může být uplatněna,« dodal Souček, který se vzhledem k reprezentačním povinnostem v minulých dnech zapojí do přípravy Slavie za týden.

Slavia dostala na Součka asi osm nabídek. Spekulovalo se o zájmu Spartaku Moskva či Fenerbahce Istanbul. »Pro nás bylo celou dobu jasné, že odchod Tomáše by byl velkým oslabením ambicí klubu i týmu, jakkoliv tým stojí na všech hráčích. Tomáš ale odehrál největší penzum, má jako defenzivní záložník fantastická čísla,« řekl Tvrdík.

»Nepřipouštěli jsme si, že by Tomáš Souček odešel. Na druhou stranu jsme nechávali otevřený prostor k tomu, kdyby přišla nějaká výjimečná nabídka. S Tomášem jsme se ale nakonec domluvili na tom, že ještě alespoň půl roku zůstane,« dodal Tvrdík.

(red)