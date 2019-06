Kolumbie zaskočila Messiho Argentinu

Fotbalisté Brazílie v zahajovacím utkání mistrovství Jižní Ameriky zvítězili nad Bolívií 3:0. Úspěšný vstup do Copy América zažili i Kolumbijci, kteří nečekaně porazili Argentinu 2:0. Další z favoritů Urugua deklasovala Ekvádor 4:0. Obhájce trofeje Chile do turnaje teprve vstoupí.

Po vlažném výkonu v prvním poločase si Brazilci vysloužili pískot fanoušků na stadionu v Sao Paulu, na kterém zůstalo 20 tisíc volných míst. »To bývá normální, že na nás fanoušci pískají. Chtějí, abychom hráli dobře a vyhráli. Byl to těžký zápas, jako vždycky na začátku turnaje. Hlavní bylo vyhrát,« řekl Coutinho, autor dvou branek.

Až v druhém poločase

Právě barcelonský záložník přinesl 46 tisícům fanoušků na stadionu Morumbi první radost, když v 50. min. proměnil penaltu nařízenou za ruku obránce Adriana Jusina. Brzy nato Coutinho zvýšil na 2:0 hlavou po centru Roberta Firmina. Skóre zápasu uzavřel pět minut před koncem parádní střelou z hranice velkého vápna Everton chvíli po svém příchodu na hřiště. »Strašně moc jsem chtěl dát gól. Tak moc jsem se chtěl v reprezentačním dresu prosadit, až jsem z toho byl hrozně nervózní. Jsem rád, že to mám za sebou,« řekl k prvnímu zásahu v národním týmu Everton.

Kouč Bolívie Eduardo Villegas přiznal, že jeho tým držel s favoritem krok jen v prvním poločase: »Takticky jsme hráli dobře, ale co se týče druhé půle, tak musíme upřímně a realisticky přiznat, že Brazílie si zasloužila porazit nás takhle jednoznačně.«

Na počest stoletého výročí od prvního triumfu na Copě América hráli »Kanárci« v bílých dresech, které oblékli po 69 letech. V minulosti v nich nastupovali pravidelně až do roku 1950, ale po bolestné prohře s Uruguayí v rozhodujícím utkání MS je přestali používat a začali nosit žluté dresy.

Nedáš, dostaneš

Kolumbie zaskočila tým kolem hvězdného Lionela Messiho a v úvodním utkání skupiny B v brazilském Salvadoru porazili 2:0. Připsali si tak první výhru nad dvojnásobnými mistry světa po dvanácti letech.

Skóre dlouho bezbrankového utkání otevřel v 71. min. střelou k tyči Roger Martínez po dlouhém pasu Jamese Rodrígueze. Pojistku přidal několik minut před koncem zblízka další střídající hráč Duván Zapata. »Víme, že jsme Argentinu dlouho neporazili, a jsme nadšení. Je to skvělý výsledek, ale čeká nás ještě hodně těžkých zápasů,« řekl Zapata.

Messi promarnil největší šanci krátce před Martínezovým gólem, když se netrefil z dorážky. Barcelonský útočník také převedl skvělé sólo do pokutového území, ale nedostal se ke střele. »V druhém poločase jsme byli lepší než Kolumbie. Zrovna když jsme hráli nejlépe, soupeř skóroval z protiútoku. Ze zápasu si odnesu to, že jsme se dokázali přizpůsobit a zlepšit se v druhém poločase,« řekl argentinský trenér Lionel Scaloni, jenž také kritizoval kvalitu trávníku na stadionu v Salvadoru.

Pálí Cavani a Suárez

Uruguay vstoupila do mistrovství Jižní Ameriky jasným vítězstvím 4:0 nad Ekvádorem, který hrál již od 24. min. v deseti. Pro jednoho z favoritů turnaje to byla nejvyšší výhra na Copě América od roku 1967.

Patnáctinásobné šampiony poslal do vedení Nicolas Lodeiro, který otevřel skóre už v šesté minutě. Po necelé půlhodině hry dostal po konzultaci s videem červenou kartu José Quinteiro za úder loktem a Uruguayci početní výhodu využili. Ještě do poločasu se akrobatickým volejem trefil Edinson Cavani a třetí gól přidal po rohovém kopu Luis Suárez.

Ve druhém poločase už příliš šancí k vidění nebylo. Ke slovu se ale znovu dostalo videu, které potvrdilo vlastní gól obránce Artura Miny. »Měli jsme šance v prvním poločase a využili jsme je. Díky tomu jsme zápas zvládli. Oni šli do deseti a to nám umožnilo utkání kontrolovat. Byl to důležitý první krok a pokusíme se formu udržet i ve zbytku turnaje,« řekl Cavani.

Další zápas ve skupině C sehraje Uruguay, která na titul čeká od roku 2011, ve čtvrtek proti hostujícímu Japonsku. Ekvádor nastoupí v pátek proti úřadujícím šampionům z Chile.

O další překvapení ve skupině B se postaral hostující Katar, který remizoval 2:2 s Paraguayí. Celek z Perského zálivu, jenž v únoru poprvé ovládl mistrovství Asie, přitom dlouho prohrával 0:2. Jenže v 68. minutě snížil Almáz a o dalších devět minut později srovnal Kúchi.

Mexiko vstoupilo do mistrovství Severní a Střední Ameriky suverénním vítězstvím 7:0 nad Kubou. Hattrickem se na demolici soupeře podílel Uriel Antuna, jenž hrál své teprve třetí reprezentační utkání. V kalifornské Pasadeně skóroval poprvé už v 2. min. Poté se trefil ještě ve 44. a 80. minutě. Dva góly dal Jiménez z Wolverhamptonu, další branky přidali Diego Reyes a Ernesto Vega. V druhém utkání skupiny A porazila Kanada podobně jednoznačně 4:0 Martinik dvěma góly Davida a po střelách Hoiletta a Arfielda.

(zr)